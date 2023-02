La supervivència al càncer augmenta en les últimes dècades: “Prevenir és clau”

L’hospital Taulí diagnostica cada any més de 1.800 casos de càncer, amb una incidència més gran en homes que en dones. Segons detalla el director del Servei d’Oncologia Mèdica, Miquel Àngel Seguí, els tumors més habituals són el de pulmó, còlon, pròstata i el càncer de mama en dones. Amb les dades de supervivència actuals, analitza, el nombre de pacients que continuen tractant-se pot superar els 15.000 durant l’any, fruit de taxes de curació altes que comporten un seguiment més prolongat de la malaltia.

“El càncer és una malaltia que té a veure amb l’edat i, per tant, com més edat té la població, més diagnòstics hi ha”, resumeix Seguí. Els càlculs mostren que cada any es diagnostiquen un 5% més de casos respecte a l’anterior.

“La generació boomer, al voltant dels 60 anys, entra en l’edat amb més risc de desenvolupar un càncer”. La previsió, apunta, és que hi hagi més diagnòstics perquè un percentatge més alt de població arribarà a aquestes edats de risc.

En aquest escenari, els avenços en el diagnòstic, la cirurgia i els tractaments fan que cada any es curin més casos. “Si analitzem un període més llarg, veiem que curem entre un 15 i un 20% més de casos que fa 20 anys”. Durant aquest segle, la mortalitat per càncer no ha parat de disminuir.

L’impacte de la pandèmia

Les dades més recents, adverteix, estan marcades per la pandèmia, que va implicar que durant uns mesos no es diagnostiquessin tants casos. Després del confinament, hi va haver un augment de la detecció, amb casos més avançats. Per tant, previsiblement, hi haurà un lleuger increment de la mortalitat en els pròxims anys, segons sostè el doctor.

Actualment, la investigació mèdica s’enfoca en el desenvolupament de noves tècniques quirúrgiques, fent que el tractament sigui millor i més favorable, sense reduir la taxa de curació. “Estem fent molts estudis sobre com avançar en el diagnòstic de la malaltia, mitjançant processos i algoritmes d’intel·ligència artificial; continuem explorant nous tractaments i medicaments més específics per cada tipus de malaltia”, remarca.

La prevenció, emfatitza, és sobretot una responsabilitat social. “Hem d’aconseguir que la gent no fumi, faci esport i porti una dieta equilibrada”, analitza sobre la importància que tothom prengui consciència per reduir els riscos.