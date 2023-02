El Sabadell sobreviu a Urritxe amb un golàs d’Álex Gualda al final (2-2)

Punt de gran valor. El Sabadell ha sobreviscut a les condicions d’Urritxe i en una gran reacció a la segona meitat, ha pogut igualar un 2-0 advers amb gols del debutat Cristian Herrera i un providencial Álex Gualda en el minut 90.

Cap dels dos fitxatges de l’última setmana del mercat d’hivern, Adrià Ortolà i Cristian Herrera, ha format part de l’onze de Miki Lladó, en el qual destacava la novetat d’Alberto Fernández, dos mesos després de la seva lesió. El tècnic arlequinat ha canviat el sistema sortint amb línia de quatre al darrere i el doble pivot format per Sergi Altimira i Àlex Sala. Una aposta teòricament més atrevida amb un ‘9’ com Dieste acompanyat d’Alberto i Pau Víctor com enllaç.

L’inici del partit era important. El Sabadell ha mantingut la seva habitual solidesa d’ençà de l’arribada de Miki Lladó, frenant l’ímpetu inicial de l’Amorebieta que ho ha basat tot en el joc directe sobre un terreny de joc gairebé impracticable. Li costava al conjunt arlequinat sortir, però just quan semblava sentir-se més còmode i fins i tot protagonista amb pilota, ha arribat un contracop local que ha deixat retratat tot el sistema defensiu. Buján s’ha plantat sol i ha batut amb qualitat Sergi Puig.

La resposta immediata del Sabadell ha propiciat una acció polèmica: unes mans a l’àrea local molt protestades per Pau Víctor, autor de la rematada, i els seus companys. L’àrbitre no n’ha volgut saber res. De la possibilitat de l’1-1 s’ha passat al 2-0, just abans del descans en una jugada gairebé calcada al primer gol. Trencadissa arlequinada i aquesta vegada Ewan no ha perdonat. El Sabadell s’estava ofegant al fang d’Urritxe.

Canvis i reacció

Ha mogut amb rapidesa la banqueta Miki Lladó. A la represa ha fet debutar Cristian Herrera en el lloc d’Alberto i abans del quart d’hora ja havia fet tres canvis més, ingressant al camp Juanmi Carrión, Álex Gualda i Jaume Piñol. El Sabadell s’ha convertit en el dominador absolut perquè l’Amorebieta, amb el seu avantatge, ha fet una o dues passes enrere, cedint terreny per sortir a la contra. Ha pogut sentenciar Ewan en un u contra u que ha salvat Sergi Puig.

Tenia la pilota i el control el Sabadell, que ha freqüentat l’àrea local, però sense definir. Pau Víctor primer i sobretot Sergi Altimira han tingut opcions per entrar en el partit amb el 2-1. L’Amorebieta semblava un mur infranquejable, però una errada individual ha permès Pau Víctor marxar en solitari i facilitat i cedir en safata l’estrena golejadora a Cristian Herrera. Un gol semblant al de Gualda a l’Estadi Balear que donava esperances de cara a la recta final del duel.

El conjunt local ha tingut el 3-1 en els peus de Julen Jon, fill del mític Julen Guerrero que estava a la graderia, i el Sabadell no ha deixat d’insistir. Ha trobat el premi gairebé en el minut 90 i en una acció sorprenent. Un llançament de falta enganxat al córner s’ha convertit en una pilota enverinada d’Àlex Gualda que ha sorprès el porter local. La pilota s’ha colat per l’escaire. Un golàs per sobreviure, mantenir la ratxa d’imbatibilitat d’aquest 2023 i continuar fora de la zona de descens una jornada més.

FITXA TÈCNICA

Amorebieta: Magunagoitia; Jorge Mier, Etxeita, Murua, Toni Herrero, Rayco (Cantón, m. 77), Buján (Julen, Jon, m. 77), Sito, Ewan (Dorrio, m. 60), Yriarte i Jauregui (Pradera, m. 86).

Sabadell: Sergi Puig; Guillem Molina, Athuman, César Morgado, Pujol (Carrión, m. 56), Àlex Sala (Adán Gurdiel, m. 76), David Astals (Jaume Piñol, m. 56), Sergi Altimira, Dieste (Álex Gualda, m. 56), Pau Víctor i Alberto Fernández (Cristian Herrera, m. 46).

Àrbitre: Jorge Tárraga Lajara (Comitè castellà-manxec). Grogues: Jauregui; Alberto i Álex Gualda.

Gols: 1-0, m.26: Buján; 2-0, m. 43: Ewan; 2-1, m. 76: Cristian Herrera; 2-2, m. 90: Álex Gualda.

Incidències: Uns 800 espectadors a Urritxe, amb mínima presència de seguidors arlequinats i un grup que ha donat suport a Álex Gualda.

