El PSC treu pit de l’acord dels pressupostos a Cerdanyola

L’acord dels pressupostos ha generat una gran satisfacció al PSC. Els socialistes es troben en un bon moment polític i així ho han expressat, aquest diumenge, en un acte al Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola). Un esdeveniment en el qual han fet valoració dels acords obtinguts i han valorat els seus impactes a la comarca amb les intervencions del líder socialista, Salvador Illa, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, com a plats forts.

“La B-40 té l’acord del territori”

Un dels temes centrals de la jornada ha estat la B-40. Durant la seva intervenció, l’alcaldessa de Sabadell ha agraït la tasca d’Illa per assolir “uns acords molt beneficiosos pel territori”. Per Farrés la construcció de la nova infraestructura és una gran notícia que ja no cal discutir: “El pacte per la B-40 és un acord de molta gent, a Terrassa, Sabadell i al Parlament. Té l’acord del territori i els ha de quedar clar a aquells qui s’hi oposen”. Per aquests últims- en clara referència a Esquerra– ha volgut deixar un missatge: “Si davant de l’acord algú vol fer vídeos que els faci, nosaltres continuarem treballant”.

En aquesta línia, Farrés també ha tingut paraules pel conseller de Territori, Juli Fernández: “Esperàvem que defensés la comarca i la ciutat, que posés les seves necessitats sobre la taula. No ho ha fet i ho ha hagut de fer Illa” ha destacat. Per acabar ha fet valoració d’altres infraestructures que es preveuen per la comarca, com el nou hospital Ernest Lluch i el túnel d’horta ferroviària. Millores que, si tiren endavant “tindran un impacte molt positiu per Sabadell i el seu entorn”.

Posar Catalunya en marxa

Al seu torn, Salvador Illa també ha parlat dels pressupostos. El líder socialista, que ha sortit reforçat de les negociacions amb ERC, ha volgut destacar el paper del partit i els objectius assolits. “Hem aconseguit un acord que la ciutadania demanava. Posant de nou Catalunya en marxa i treballant per generar infraestructures i polítiques públiques útils per tot el territori”, ha assegurat.

Segons Illa, arribar a un acord ha estat dur, però necessari: “Calia ser exigents i ho hem estat per obtenir recursos per a la sanitat, educació, la ciència i la cultura. Demostrant també que es pot fer polítiques útils des de l’oposició per generar estabilitat i progrés”.

L’esdeveniment al Parc Tecnològic ha reunit un gran nombre de militants socialistes i càrrecs del partit al Vallès Occidental, entre els quals ha destacat l’alcalde de Cerdanyola, Carlós Cordón, qui també ha participat en els parlaments.