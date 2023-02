Serveis socials a Sabadell: menys usuaris que abans de la pandèmia

Les seqüeles socials de la Covid es dissipen. Els serveis socials de Sabadell han deixat enrere el pic de casos que van atendre durant els moments més durs de la pandèmia i les xifres han anat a la baixa: hi ha un 2,8% menys d’expedients a mans d’entitats i assistentes socials que abans de la pandèmia. En total, el 2022 va tancar amb 12.392 persones o famílies ateses.

El 2019, aquesta xifra era lleugerament superior, amb 12.751 expedients sobre la taula. I, durant la pandèmia, es van arribar a atendre 13.450 casos. Un 8,5 per sobre. “Hem vist que la necessitat més extrema ha reculat gràcies a les millores salarials i l’efecte dels ERTOs”, expressa Eloi Cortés, regidor d’Acció Social i Habitatge. Ara bé: els que s’hi han hagut de quedar a les llistes dels serveis socials, tenen més necessitats que abans.

Sabadell fa ara més intervencions (60.912) que durant l’any 2019 (48.366). Com s’explica, si els casos atesos són menys? Hi ha més intensitat d’intervencions perquè la necessitat de les persones o famílies que estan dins del circuit tenen més necessitats que abans. De fet, si abans de la pandèmia es feia una mitjana de 3,97 intervencions diferents per un mateix cas, ara aquesta xifra escala als 4,92. “Hi ha més intensitat de les atencions que fem. Necessiten més suport”, destaca el responsable d’Acció Social.

Gran part de les intervencions que fa Acció Social de Sabadell ja no són per alimentar les famílies que ho necessiten a través del Rebost Solidari. L’alimentació bàsica va ser la demanda més urgent que va haver d’atendre durant la declaració de l’Estat d’Alarma i el confinament domiciliari. Amb la recuperació del ritme habitual de vida i treball, el 2022 canviava la necessitat social. I l’habitatge es convertia en el principal mal de cap per algunes famílies vulnerables.

“El risc d’exclusió residencial és la principal partida del pressupost d’Acció Social”, destaca Cortés. Dels 2,5 milions que va invertir Sabadell a prestacions d’urgència social, la meitat van destinades a ajudes a l’habitatge. Durant el 2020, es van haver de doblar les prestacions bàsiques d’alimentació. I ara, les xifres s’han tornat a estabilitzar. La necessitat ja no és la mateixa. Si bé als inicis de la pandèmia gran part de l’ajut anava destinat a la necessitat més bàsica –alimentació i higiene–, ara l’atenció se centra en la partida d’habitatge. Des del 2018, s’ha destinat un 50% del pressupost de prestacions a temes d’exclusió residencial. El 2021 es recuperava aquesta tendència.

La Creu Roja, més atencions

Les atencions que fa la Creu Roja han tingut els darrers anys “un creixement sostingut dels col·lectius que atenem” a totes les àrees de l’entitat: infància, sensellarisme, programa d’aliments, immigrants i refugiats. “Cada vegada més, la pobresa s’ha d’atendre des de diferents prismes”, sostenen des de l’entitat. Creu Roja Sabadell va posar marxa el setembre de l’any 2022 un pla directe per donar resposta al context actual que estan patint les famílies: escalada de preus generalitzat després de la pandèmia, el canvi climàtic i el conflicte d’Ucraïna. “Atenem persones que encara no s’han pogut vincular als serveis socials i que necessiten un suport extraordinari per la seva situació d’extrema vulnerabilitat”, apunten les mateixes fonts.