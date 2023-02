Salvador Illa insta els agents econòmics del Vallès Occidental a reivindicar el Quart Cinturó

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, insta els agents econòmics del Vallès Occidental a reivindicar la necessitat de crear el Quart Cinturó, molt concretament la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell. Illa ho ha fet amb un acte polític del PSC a Castellar, en què hi han participat l’alcalde del municipi i president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i en què hi eren presents representants econòmics del territori, com el president de Cecot, els de les Cambres de Comerç de Terrassa i Sabadell, o representants dels sindicats i empreses de la comarca. Illa ha reivindicat que el Quart Cinturó completi el traçat, tot i reconèixer les dificultats sobretot en el tram del Vallès Oriental.

“Durant tot el procés que vindrà hi haurà veus minoritàries que se sentiran molt, però també és important aque totes les veus se sentin, de manera respectuosa i constructiva, però que quedi clar que hi ha una majoria del territori que vol generar prosperitat”, ha dit a la seva audiència.

Així mateix, el secretari del PSC ha agraït “l’exercici de realisme polític” que ha fet ERC acceptant la construcció de la Ronda Nord en el marc de l’acord pressupostari, destacant que “les infraestructures com la Ronda Nord són clau per generar prosperitat i tenir recursos per protegir la ciutadania”.

“Durant massa anys hem obviat la generació de prosperitat a Catalunya i, si no la generem, no podem tenir recursos per millorar la vida de la ciutadania”, ha afegit, assegurant que “com a país no podem estar 30 anys per decidir per on passa una carretera perquè ens fa perdre moltes oportunitats”. Governar és decidir i sempre cal escoltar el territori, defensar el bé comú i no actuar amb unanimitat, així no anirem enlloc”, ha afirmat Illa.

A més, ha afegit que el PSC defensa i defensarà que la Ronda Nord no s’aturi a Sabadell i segueixi el seu traçat: “Ho abordarem quan toqui el moment”.

No confondre unanimitat amb majoria

D’altra banda, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacat que les infraestructures ferroviàries s’han de seguir defensant “però no ho solucionen tot”, i ha lamentat que hi hagi qui “confon majoria amb unanimitat: hi ha un acord majoritari”. “Cal tirar endavant el país i necessitem les infraestructures per generar riquesa i repartir-los”, ha asseverat.

Per la seva banda, l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, ha recordat que la Ronda Nord és una llarga reivindicació territorial que no podia ser “que quedés en paper mullat”, i per això ha agraït que el PSC i Salvador Illa hagin incorporat aquesta infraestructura en l’acord pressupostari amb el govern. “És molt més que una carretera i tindrà un impacte en tot el territori que millorarà la vida de la ciutadania i impulsarà la competitivitat de les empreses”, ha manifestat.

Per últim, la candidata del PSC a l’alcaldia de Terrassa, Eva Candela, ha qualificat la Ronda Nord “d’imprescindible”, destacant que “s’ha demanat durant molts anys i s’ha culpat a qui no ho feia, però ara tenim l’oportunitat de fer-ho des d’aquí”.