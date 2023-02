Personatge: Assumpta Vilanova, enamorada de Sabadell i apassionada de la cultura

Va néixer, fa 71 anys, “en una generació en la qual ens van ensenyar que les paraules tenien sentit i jo vaig gaudir de grans mestres”, explica l’Assumpta Vilanova, qui s’acaba de jubilar després de treballar durant 53 anys a l’escola Sant Nicolau. És el punt referencial de la seva vida, marcada pel contacte constant amb el món cultural de la ciutat.

“Recordo que un mestre de Física i Ciència, Albert Cusidó, va dir que les persones som com punts que formen una ratlla que no podem veure. A la meva edat, ja he pogut veure on arriba la ratlla i els punts més importants de la meva vida”, reflexiona l’Assumpta, agraïda a tots els mestres que l’han ajudat a enriquir-se culturalment. Per sobre de tots, la Laura Benesey Hidalgo, “mestre de mestres” diu, la directora fundadora de l’escola Sant Nicolau quan va començar la seva aventura de la mà de Montserrat Miró.

Va entrar com a col·laboradora de la Joaquima Clermont en les tasques administratives i ha estat cap de recursos humans fins a la seva recent jubilació. Fins i tot s’emociona quan parla de l’evolució de l’històric centre educatiu del carrer de Jardí. Recorda “els inicis de l’Agrupació Pedagògica Sant Nicolau al jardí del seu president, el senyor Fèlix Colomer. Soc una persona afortunada perquè el Sant Nicolau m’ha permès créixer en l’aspecte humà i professional. Ha estat l’experiència més important de la meva vida”.

Abans de tot això, l’Assumpta, “optimista per naturalesa”, va fer d’ajudant sanitari a l’antic ambulatori del Passeig i mentre estudiava, va col·laborar a l’Acadèmia de Belles Arts, fent d’enllaç amb els artistes que exposaven. “Va ser un període molt enriquidor culturalment conviure amb grans artistes de Sabadell com Camil Fàbregas, Hierro, Albert Estrada o Ramiro Fernández”.

El món de la música completa el cercle. Va cantar en la Coral de la UES, Orfeó de Sabadell i en l’any 2013 s’integra a la junta de ‘Sabadell Més Música”, entitat que presideix en substitució del desaparegut Josep Vinarós.

Ara viu al poblet d’Osséja, a la Cerdanya francesa, amb el seu marit Gregori, per qüestions de salut, però l’Assumpta es confessa “una enamorada de Sabadell, perquè tenim una identitat pròpia i una gran vida cultural”. Manté el lligam amb la ciutat a través de la seva filla, l’Anna, infermera, i els seus dos nets, l’Arnau i la Mariona.