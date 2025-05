Què et sembla que s'instal·li una pantalla gegant per al partit del CE Sabadell?

La final del play-off que disputa el Centre d'Esports aquest diumenge a Múrcia va obrir el debat a xarxes sobre si s'hauria d'instal·lar una pantalla gegant per seguir el decisiu duel per l'ascens. En Comú Podem va preguntar en la sessió del ple quines eren les intencions en aquest sentit i l'alcaldessa Marta Farrés va confirmar que s'està treballant amb el club per trobar l'espai més adient. Sense més notícies sobre el tema, hem preguntat a tres sabadellencs què opinen d'aquesta iniciativa.

La Judit Sans opina que “està molt bé”. La veïna de la Creu Alta considera que “si ho van fer a la final de l’Eurocopa i amb altres esdeveniments, ara que el Sabadell es juga té tot el sentit del món que també s’organitzi alguna cosa”. La sabadellenca, a més, creu que es crearà un bon ambient, especialment si hi ha celebració final. “Molts es queden a Sabadell i crec que hi haurà un gran ambient. Si guanyen, a més, la festa ja està muntada en un lloc concret i amb tota l’afició allà que no ha anat a Múrcia concentrada en el mateix lloc”, reflexiona. Sobre si assistirà, encara no ho té clar. “En principi, m’hi passaré perquè he seguit tota la temporada”, apunta.

D’altra banda, el Josep Torondel també es mostra satisfet amb la instal·lació de la pantalla. “Em sembla bé perquè el Centre d’Esports sempre ha estat un punt important per la ciutat”, assegura. El sabadellenc creu que un ascens seria una gran fita pel municipi. “Ara que es troben a punt de pujar, és important que les institucions i la gent donin el seu recolzament al club. És una bona eina per fer comunitat”. No obstant això, Torondel no segueix el club, tot i alegrar-se dels seus triomfs. “No hi assistiré perquè el futbol no és una prioritat per mi, però espero que hi vagi molta gent i aconsegueixin pujar”, afirma.

El sabadellenc Alex Mateo considera que la iniciativa és positiva. “Em sembla bé perquè és una bona forma de demostrar que es vol fomentar l’esport i els clubs de la ciutat”, admet. Mateo considera que un ascens de l’entitat arlequinada seria una gran notícia per a la ciutat i el futbol sabadellenc. “El Centre d’Esports dona reconeixement i visibilitat a la ciutat. En molts punts, Sabadell és conegut pel club de futbol i, al final, aconseguir un ascens és sempre molt positiu per a tothom”, assegura. Durant la temporada ha seguit els resultats de l’equip i creu que la instal·lació d’una pantalla gegant facilitarà que l’afició faci pinya. “Hi ha molta gent que no es podrà desplaçar i amb aquesta iniciativa tenen un lloc de trobada on veure el partit i estar acompanyats per més seguidors. Segurament hi aniré”, afirma.