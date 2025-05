Demanen una pantalla gegant per seguir el partit del CE Sabadell a La Condomina

El grup municipal ha registrat aquest dilluns cinc preguntes cap al govern de Sabadell, per saber si l’Ajuntament té previst posar pantalles gegants en algun punt obert de la ciutat perquè la ciutadania pugui veure en directe el partit de tornada del play-off d'ascens a Primera Federació entre l'UCAM i el CE Sabadell. Els arlequinats van aconseguir avantatge en el primer duel (2-1) i ara hauran de segellar el retorn a la categoria del bronze estatal a La Condomina de Múrcia el diumenge a les 19 h.

El portaveu de la formació, Joan Mena, ha declarat que: “L’equip de futbol local necessita el suport de tota l’afició i de tots els veïns i veïnes de Sabadell, i en aquest punt ens estranya molt que l’ajuntament no actui a iniciativa pròpia per a posar una pantalla gegant a la ciutat, ni que tan sols s’ho hagi plantejat. Creiem que seria una bona iniciativa, que té suport popular a la ciutat, i que, perquè no dir-ho, ens sentim orgullosos d’aquest equip i volem gaudir plegats del partit”.

Les preguntes, segons asseguren des del grup, abasten des de la possible instal·lació d'una pantalla gegant o altres iniciatives per viure l'esdeveniment fins a la previsió d'un espai segur per a celebrar un ascens en cas que a Múrcia l'equip aconsegueixi la fita. El regidor de En Comú Podem ha afegit que: “És una ocasió única per posar Sabadell al mapa però veiem que, aquest, és un lema buit de propostes concretes. No ens valdran excuses de què el partit es podrà veure gratis online perquè, com hem indicat en les preguntes, això també va passar amb la final de la Eurocopa, que Televisió Espanyola va retransmetre en directe”. Fonts municipals apunten que "l'Ajuntament està en contacte amb el club per veure quina és la millor manera de seguir aquest partit i celebrar el possible ascens".