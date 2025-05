El CE Sabadell guanya l'UCAM i s'acosta a l'ascens

Els arlequinats s'han imposat per 2-1 en l'anada de la final per pujar i defensaran la renda a Múrcia la pròxima setmana

Treballada victòria del Centre d'Esports en el primer partit de la final del play-off. Els arlequinats han fet un gran duel contra l'UCAM (2-1) i fan la primera passa per tornar a Primera Federació. Els gols de Rubén Martínez i Miguelete han donat el triomf als de David Movilla que la pròxima setmana hauran de defensar la renda a Múrcia per tancar la temporada amb l'objectiu complert.

Movilla ha donat continuïtat a l'onze que va guanyar a Ipurua. El tècnic basc ha repetit els mateixos futbolistes, inclosos Bonaldo i Bakayoko, que ja a Eibar van ser les grans sorpreses en l'equip. Per contra, Diego Cámara s'ha quedat fora de la convocatòria i ha entrat Alberto Trapero. Pedraza i Javi Delgado han tornat a ser descartats per decisió tècnica.

L'onze inicial arlequinat, amb el 'tifo' de l'afició al darrere / Victor Castillo

Ha sortit intens el Centre d'Esports, pressionant la sortida de pilota rival i enfonsant el conjunt murcià sobretot a través de serveis de banda i joc directe sobre Bakayoko. Abans de complir els deu primers minuts, Rubén Martínez ha caçat una pilota dins l'àrea i, amb una gran volea, ha avançat els arlequinats, fent esclatar el deliri a la Nova Creu Alta. La resposta visitant ha estat immediata i Urcelay ha fregat la igualada amb una rematada desviada.

Amb el pas dels minuts, la tensió ha anat creixent. No obstant això, en una jugada aïllada, Miguelete s'ha inventat un golàs amb un gran xut al pal llarg. El segon gol ha deixat grogui els murcians i, en pocs minuts, la renda ha pogut ser fins i tot més gran. El mateix Miguelete ha reclamat un penal força clar després d'una centrada de Cortés, però l'àrbitre no l'ha assenyalat i també l'andalús ha pogut fer el tercer amb una rematada al pal curt que ha sortit fregant el pal.

Miguelete i Martínez, autors dels gols arlequinats / Victor Castillo

Els últims minuts abans del pas per vestidors han estat carregats de polèmica i decisions controvertides. Les constants interrupcions i el diferent criteri a l'hora de sancionar les infraccions d'ambdós equips han anat crispant l'afició i els jugadors arlequinats, que s'han carregat de targetes. La nota més negativa ha estat el canvi de Bakayoko, que s'ha retirat del terreny de joc lesionat i ha deixat el seu lloc a Miquel Ustrell. Abans del descans, l'UCAM ha crescut i ha arribat amb més freqüència, sobretot a través de pilota aturada, però no ha estat capaç de generar ocasions de gol reals sobre la porteria de Gianni.

A la represa, el guió de partit ha continuat. El Sabadell s'ha desgastat en la pressió, però ara les millors ocasions han estat a l'altra banda del camp. Albert Luque ha avisat amb una centrada enverinada que ha rebutjat la defensa i també Ale Marín ha rematat alt en la millor ocasió dels visitants. A la tercera, ja no han perdonat els murcians. Rubén del Campo, amb una gran volea des de la frontal, ha retallat distàncies en el marcador. Poc després, un José Ruiz passat de revolucions durant tot el partit i superat constantment per Miguelete ha vist el camí dels vestidors abans d'hora, expulsat per doble groga.

Miguelete ha portat de corcoll José Ruiz fins a la seva expulsió / Victor Castillo

Amb la superioritat numèrica, el Centre d'Esports ha mogut la banqueta, amb l'entrada de Ton Ripoll i Peque Polo per Vargas i Miguelete. L'UCAM ha semblat signar el resultat i ha donat una passa enrere molt evident. Els arlequinats han anat construint les jugades amb calma, conscients de l'oportunitat d'aconseguir una renda més gran per a la tornada. La més clara ha estat de Peque, amb una rematada al primer pal que ha salvat Ackerman quan ja es cantava el gol.

En el tram final, Movilla ha donat minuts a Javi Feria i Pau Fernàndez. Les principals opcions han arribat per la banda dreta, amb un incisiu Ton Ripoll. La defensa murciana s'ha fet forta fins al final, negant tots els intents dels arlequinats. En el descompte, Ustrell també ha deixat amb deu el Sabadell després de veure la segona groga. Ja no s'ha mogut el marcador. El pròxim diumenge, a les 19 h, La Condomina dictarà sentència.

Fitxa tècnica

CE Sabadell: Gianni; Vargas (Ripoll, m. 67), Kaiser, Bonaldo, Segura (Pau Fernàndez, m. 85), Morcillo, Urri, Sergio Cortés (Javi Feria, m. 85), Rubén Martínez, Miguelete (Peque Polo, m. 67) i Bakayoko (Ustrell, m. 42).

UCAM Murcia: Ackerman; José Ruiz, Ramírez, Urcelay, Rubén del Campo (Amin, m. 74), Ramis Luque (Booker, m. 67), Pablo Hernández (Segura, m. 46), Ale Marín (Àlex Gonpi, m. 74), Alexis García (Julito, m. 86), Sevila i Bosch.

Àrbitre: Ignacio de Santisteban Adame (comitè andalús). Grogues: Miguelete, Peque Polo (a la banqueta), Rubén Martínez, Urri; Segura, Ale Marín, Urcelay. Doble groga a José Ruiz i a Ustrell.

Gols: 1-0, Rubén Martínez m. 7; 2-0, Miguelete m. 24; 2-1, Rubén del Campo m. 62.

Incidències: 9.281 espectadors a la Nova Creu Alta amb una cinquantena d'aficionats murcians.