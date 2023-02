Balcells defensa concentrar la pediatria a Sabadell

El conseller de Salut, Manel Balcells, defensa la concentració de serveis sanitaris per donar una millor resposta a la ciutadania. Balcells va participar en un acte d’ERC al Casal Pere Quart sobre atenció primària ahir al vespre, en el qual va estar acompanyat per l’alcaldable republicà a les eleccions municipals, Gabriel Fernàndez, i la secretària d’Atenció Sanitària, Carme Bertral.

Balcells va defensar el model de concentració sanitària que en els últims anys s’ha començat a implementar i ha trobat l’oposició i les crítiques del Govern de Sabadell, veïns i entitats com la FAVS i SOS Pediatria. El conseller justifica la decisió per donar la que considera que és la millor resposta en un moment de manca de professionals. “És una bona manera d’organitzar una especialitat quan falten especialistes. I el metge de família dona resposta immediata”, ha recordat, abans d’elogiar la tasca del SEM i el telèfom d’emergències sanitàries 061.

En aquest sentit, Manel Balcells també ha fet referència al trasllat del servei d’oncologia pediàtrica de l’hospital Parc Taulí al Vall d’Hebron. Sobre aquest tema, Balcells reinvindica el paper del Departament de Salut, que és qui al seu parer ha de procurar per l’equitat territorial i planificar la prestació de l’atenció sanitària a tot Catalunya “amb criteris objecitus, d’eficiència i científics”. Així, el conseller ha recordat que concentrar aquest servei en dos centres -Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu- permet que treballin conjuntament els millors especialistes per oferir el millor tractament.

“Hem de concentrar allà on hi hagi els millors. No té sentit mantenir una estructura en un lloc on hi hagi sis casos nous l’any”, va dir en referència a per què es va treure aquest servei del Taulí. Segons el conseller, aquesta fórmula “va a favor del sentit comú per millorar l’atenció a les persones i donar el millor servei”.

D’altra banda, Manel Balcells va fer referència a la manca de professionals que pateix el sistema sanitari. Cosa que afecta tant a l’hospital Parc Taulí com els CAP. Dos tipus d’equipaments diferents que, tal com va admetre el conseller, tenen “llistes d’espera insuportables”, les quals espera que millorin amb els pressupostos de la Generalitat per aquest any, que preveuen inversions per contractar més personal. Tot i que va apuntar que “no és una qüestió només de diners, és de professionals”, ja que no es poden formar d’un dia per l’altre.

Pacte de ciutat

Balcells va proposar a Gabriel Fernàndez un pacte de ciutat si és escollit alcalde de Sabadell per acordar les polítiques sanitàries, posant-hi calendari. “Si soc alcalde, vull fer aquest pacte de ciutat”, va dir l’alcaldable sabadellenc, recollint la proposta.