Joan Soteras, reelegit de nou com a president de la Federació Catalana de futbol

Per segona vegada en pocs mesos. El sabadellenc Joan Soteras ha estat reelegit de nou com a president de la Federació Català de futbol en la repetició de les eleccions que va ordenar el Tribunal Català de l’Esport per considerar que en les del mes de juny es van produir irregularitats en un total de 175 vots.

En aquella ocasió hi havia quatre candidats i Soteras es va imposar per un petit marge de 26 vots. En canvi, en les eleccions d’aquest dilluns, l’expresident del Centre d’Esports ha guanyat amb gran autoritat davant els altres dos candidats, Juanjo Isern i Pep Palacios. A falta de la validació definitiva, Soteras s’ha imposat amb un total de 503 vots, per 335 d’Isern i només 12 de Palacios.

Per delegacions, Joan Soteras ha guanyat en totes excepte Tarragona, Lleida i el Penedès-Garraf. En canvi, ha estat aclaparadora la seva victòria a Girona, Sabadell (28 contra 5), Osona, el Maresme o el Vallès Oriental. De totes maneres, l’altre candidat, Juanjo Isern, ha anunciat que tornarà a impugnar les eleccions per presumptes irregularitats.

“El futbol català ens vol a nosaltres”

En declaracions al canal oficial de la FCF, Joan Soteras estava molt satisfet del resultat d’aquestes segones eleccions. “Tenia clar que guanyaria i seria per un marge gran, com ha passat. Hem treballat molt bé, tot l’equip, i s’ha demostrat que el futbol català ens vol a nosaltres. Continuarem fent la feina que ja havíem iniciat i també continuarem treballant per extirpar qualsevol símptoma de corrupció de la Federació”.

Sobre el seu principal rival, Juanjo Isern, s’ha referit de manera curiosa: “Diu que tornarà a impugnar i ja sembla un Donald Trump que vol entrar a la Federació de qualsevol manera. Ja vam guanyar fa sis mesos i ara ho hem tornat a fer amb claredat, seguint de forma curosa tot el procediment. Nosaltres treballarem amb seriositat i màxima transparència”, ha subratllat.