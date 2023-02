El Suprem extingeix la pena d’inhabilitació per a la sabadellenca Carme Forcadell

La sala penal del Tribunal Suprem ha extingit la pena d’inhabilitació per l’expresidenta del Parlament i sabadellenca Carme Forcadell, després de la substitució de la sedició per la desobediència i els desordres públics. Com Forcadell, s’extingeixen també per Josep Rull, Joaquim Forn i els ‘Jordis’. Els únics que continuen, per tant, inhabilitats són els quatre condemnats per malversació.

La sala penal del Tribunal Suprem manté la condemna per l’exvicepresident del Govern i líder d’ERC, Oriol Junqueras, i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa per un delicte de desobediència en concurs amb la malversació. A tots ells els manté les penes d’inhabilitació absoluta fins al 2031, en el cas de Junqueras i Bassa, i fins al 2030 a Romeva i Turull, perquè el tribunal rebutja rebaixar les penes per malversació. En la revisió de les condemnes per la reforma del Codi Penal, el tribunal ha substituït la sedició per la desobediència a tots els exmembres del Govern. A Jordi Sánchez i a Jordi Cuixart, per contra, els condemna per desordres públics.

Malgrat la modificació d’aquest delicte amb la introducció de la distinció entre si hi ha lucre personal o no -amb penes més baixes en el segon supòsit-, el Suprem entén que als líders independentistes no se’ls pot aplicar la versió atenuada de la malversació per l’organització del referèndum de l’1-O.

“Mai podrà entendre’s que es va tractar d’una actuació absent d’ànim de lucre. L’article 432 del Codi Penal inclou en la seva tipicitat tant a qui s’apropia d’aquests fons com a qui, trencant el seu deure de lleialtat en l’administració, decideix donar-los una finalitat inequívocament il·legal”, argumenta el Suprem.

D’aquí la decisió de la sala de negar que Junqueras, Romeva, Turull i Bassa puguin beneficiar-se del “tractament privilegiat que representa l’aplicació de l’article 433 del renovat Codi Penal”. D’aquesta manera, Junqueras continuarà inhabilitat fins al 17 de juliol de 2031, Romeva i Turull fins al 5 de juliol de 2030 i Bassa fins al 10 d’octubre de 2031.