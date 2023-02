La Diputació de Barcelona, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i Huawei han posat en marxa el projecte Tech4Nature per controlar la població d’àligues perdigueres al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. L’objectiu és protegir almenys el 30% de l’ecosistema on viu aquesta espècie, considerada vulnerable per la poca població que n’existeix.

Des de finals de l’any passat, s’han instal·lat tres càmeres a l’àrea crítica de nidificació i als principals senders adjacents per preservar el seu espai i controlar també el flux de visitants. En paral·lel, una parella d’àligues té incorporats receptors GPS per garantir un control constant on no arriben les càmeres.

Dins els paràmetres esperats

Les primeres observacions constaten que els ocells s’estan comportant dins els paràmetres esperats, segons els impulsors de Tech4Nature. La previsió és que aquest 2023 se sumi al projecte la Universitat de Girona per desenvolupar un programa de monitorització que automatitzi el procés d’anàlisi d’imatges i alertes. D’aquesta manera, asseguren, es podria actuar de manera més ràpida en situacions de vulnerabilitat per a l’espècie.

Al mateix temps, la intenció és aprofitar aquestes dades per divulgar informació als visitants i augmentar la sensibilització vers les àligues perdigueres i contribuir a la seva conservació.