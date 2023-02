Un any de la cafeteria-restaurant l’Amanidor (Cipo): “Tenim una clientela fixa”

L’Amanidor de Cipo, el primer espai gastronòmic inclusiu de Sabadell, ja ofereix feina a quatre persones amb diversitat funcional. L’espai ha celebrat el seu primer any de vida també oferint un espai formatiu a 12 alumnes de la formació professional d’Hosteleria de l’Escola d’Educació Especial Xaloc, que han fet les seves pràctiques a L’Amanidor. “Calia un espai de pràctiques i treball perquè aquestes persones puguin treballar d’allò que han estudiat”, considera Joan Madaula, president de l’entitat. De fet, l’Amanidor s’alça com el nou servei laboral de l’entitat pensat per a generar oportunitats per a persones que no tenen un passi d’accés al mercat laboral ordinari.

L’activitat va iniciar-se amb el servei de cafeteria i menjador al Casal Cívic i Comunitari de Sabadell, a la Creu de Barberà. Però també ha ofert càterings, des d’entrepans fins a showcooking de paella o pica-pica sofisticat, té una gamma de plats preparats i ha obert un segon Amanidor a Castellar del Vallès. A banda, ofereixen una línea de productes preparats per escalfar i estan a la venda a Casa Mató, a Sabadell. A banda, també ofereixen el servei de menjador a treballadors i usuaris de Cipo.

Cipo gestiona el servei de cafeteria-menjador d’aquest equipament del Departament de Drets Socials. L’espai gastronòmic l’Amanidor ofereix una cuina de proximitat i a preus assequibles per a les persones usuàries de l’equipament i per al públic general.

Un any, en xifres

L’Amanidor ofereix servei de cafeteria i restaurant per als socis del Casal i al públic general. Ara serveixen una mitjana de 35 menús diaris, una xifra que s’ha estabilitzat: “Ja tenim una clientela fixa i un ambient molt familiar al menjador”, apunta Joan Colomé, responsable del projecte. També se serveixen una vuitantena de menús per a treballadors i usuaris de l’entitat i, al llarg de l’any, s’han dut a terme 25 càterings.