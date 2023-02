David Palma: “No ens podem pensar que som les millors del món”

L’Astralpool Club Natació Sabadell continua engrandint la seva hegemonia a la Copa de la Reina. Les waterpolistes sabadellenques van aixecar el passat diumenge el divuitè títol de l’entitat en superar el vigent campió, el CN Mataró (8-6), a Terrassa, i encadenen la catorzena de les darreres setze edicions. Xifres històriques. Un domini total i absolut en una competició, amb prop de tres dècades de vida, i a on el Club Natació Sabadell n’ha guanyat dues de cada tres.

Era una final de copa, però perfectament podria haver estat una final de la Copa d’Europa. O qui sap si d’aquí a un mes sabadellenques i maresmenques es troben en la primera final catalana de la màxima competició europea de clubs. De moment, la Copa de la Reina va ser un nou capítol, que s’afegeix al recentment viscut a la Divisió d’Honor, entre dos equips que ofereixen molt poques concessions al seu rival. Prova d’això va ser la igualtat entre les waterpolistes de David Palma i Dani Ballart durant els trenta-dos minuts de joc. Del 2 a 4 favorable al CN Mataró, al 6 a 4 a les reines de copes, en un tercer període per emmarcar, amb un parcial de 4 a 0: “Havíem de fer molts ajustos defensius per evitar que les seves jugadores no estiguessin endollades. Estic molt content amb el treball que han fet les noies”, va assegurar el tècnic David Palma, que sense dir-ho s’espolsava la pressió de sobre. No es podia fallar. I no es va fallar.

Tot va sortir a la perfecció, des de la porteria fins a l’atac passant per defensa, amb dos noms propis: Laura Ester, sota pals, deixant les Anni Espar, Rita Keszthelyi i Simone van der Kraats amb la pólvora ben mullada. En atac, la rubinenca Bea Ortiz, amb tres dianes, per liderar el triomf: “Teníem moltíssimes ganes de guanyar. Hem sortit al 1000%. El premi és per a l’equip, perquè el mèrit és de totes”, va assegurar la MVP Bea Ortiz.

La sisena?

Amb la copa al sarró, l’Astralpool, ara ja sí, es pot centrar en el principal objectiu de la temporada, que és aconseguir la sisena copa d’Europa. Aquest dissabte, les de David Palma afrontaran la tornada dels quarts de final davant el SIS Roma, amb cinc gols d’avantatge, i a on esperen certificar el pas a la desena final four de l’entitat: “No ens podem pensar que som les millors del món. Hem de continuar treballant, cada dia, com hem fet sempre. Si juguem al nostre nivell és molt difícil que ens puguin guanyar”, assegura Palma. D’aquí a un mes i escaig, el veredicte final.