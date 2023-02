L’empresa de mobles Hannun s’instal·la a Castellar del Vallès

[Per Laura Massallé]

La companyia de mobles i decoració sostenible Hannun, que fins ara tenia el domicili social a Matadepera i un magatzem logístic a Terrassa, s’ha traslladat a Castellar del Vallès. La firma s’ha instal·lat en una nau del polígon del Pla de la Bruguera, on ha ubicat les seves oficines i un magatzem.

Les noves instal·lacions de Hannun estan al carrer de la Conca de Barberà. “Hem escollit aquest lloc per la seva ubicació estratègica i pel tipus de nau: la seva mida i estructura s’adapta al que buscàvem. Logísticament, ens anirà molt bé. Està a prop de l’equip que normalment hi treballa i de proveïdors habituals”, explica el CEO i cofundador de la firma, Joan Álvarez.

Local de 1.400 metres quadrats

L’edifici, construït l’any 2019, disposa d’uns 1.400 metres quadrats i compta amb zona de magatzem, shooting (per a fotografiar els productes) i oficines. “El magatzem que teníem al carrer de Mura de Terrassa l’hem traslladat aquí i integrat dins de les nostres oficines, de manera que ho centralitzarem tot en un únic espai”, comenta Álvarez.

“L’altra nau se’ns havia quedat petita. Volíem seguir apostant per Terrassa, la ciutat que ens ha vist néixer i créixer com empresa, però buscàvem un espai multifuncional on poder integrar el magatzem, l’espai per a shootings i les oficines”, precisa el CEO de Hannun. “A més, la nova nau s’ha dissenyat amb l’objectiu d’adequar-se al nostre format i filosofia de treball. D’aquesta manera, hem adaptat l’edifici per al futur i per donar suport a totes les funcions del negoci”, diu.

16 vegades més emmagatzematge

El nou centre permetrà a Hannun augmentar la seva capacitat d’emmagatzematge fins a 16 vegades. A més, la firma comptarà amb unes instal·lacions on els seus empleats, que els últims anys treballaven remotament des de diversos punts de l’Estat, podran tornar al treball presencial. “A Hannun treballem amb horaris flexibles. La presència de personal a la nau podrà variar des de les quatre persones que exerceixen la seva activitat principal allà fins a 25 persones, depenent de l’activitat diària de l’empresa”, detalla Álvarez.

El primer semestre del 2022, la companyia va disparar les seves vendes un 66%, fins als 2,9 milions d’euros. El negoci internacional va triplicar el seu pes.