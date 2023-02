El procés de preinscripció escolar s’inicia al març i acaba amb la formalització de la matrícula, a mitjans de juny. Enguany, les sol·licituds d’infantil i primària s’hauran d’entregar del 6 al 20 de març, pocs dies després que es facin pública l’oferta de places disponibles.

Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places als centres educatius. És complicat retenir al cap tot el calendari; per això, hem agrupat les dates i les actuacions més importants associades, en els tres moments d’aquest procés de la preinscripció escolar per al curs 2023-2024: abans de la preinscripció, durant la tramitació de la sol·licitud i a l’hora de formalitzar la matriculació. Els repassem?

1. Abans de dur a terme la preinscripció

ENTRE FEBRER I PRINCIPIS DE MARÇ: Jornades de portes obertes i xerrades informatives als centres.

Aquestes trobades, que poden ser presencials o virtuals, són molt interessants, perquè permeten conèixer de prop les característiques de cada centre i la seva oferta educativa. També són una oportunitat per plantejar preguntes i resoldre dubtes.

3 DE MARÇ: Oferta inicial de places escolars

El dia que es fa efectiva la publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

2. Durant la preparació, presentació i seguiment de la sol·licitud

DEL 6 AL 20 DE MARÇ: Presentació de sol·licituds.

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça.

FINS AL 22 DE MARÇ: Presentació de documentació

Finalitzat el procés de presentació de sol·licituds, s’obren un termini per presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període anterior.

21 D’ABRIL: Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

DEL 22 AL 28 D’ABRIL: Presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

5 DE MAIG: Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

9 DE MAIG: Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.

11 DE MAIG: Llista ordenada

Després del sorteig, s’elabora la llista de sol·licituds per a l’assignació de places.

DEL 29 DE MAIG A L’1 DE JUNY: Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

Si no s’accedeix a cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles.

9 DE JUNY: Oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs definitiva.

11 DE JUNY: Llista d’alumnes admesos i llista d’espera.

Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

3. A l’hora de formalitzar la matriculació

DEL 20 AL 28 DE JUNY: La matrícula

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

4. Quins són els criteris de selecció?

Els centres educatius de Catalunya ofereixen una quantitat limitada de places. Si el nombre de sol·licituds que heu fet les famílies perquè el vostre fill o filla comenci I3 en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que alguna de les famílies que l’hàgiu triat com a primera opció no hi obtingueu plaça.

1. CRITERIS PRIORITARIS:

Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 PUNTS . Aquest és el criteri que suma més puntuació . Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.

. Aquest és . Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació. La proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola també suma punts . Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies. Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 PUNTS . Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 PUNTS .

. Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies. Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen . Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen . Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 PUNTS.

2. CRITERIS COMPLEMENTARIS (que serveixen per desempatar):

Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu . Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 PUNTS .

. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen . Família nombrosa . Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 PUNTS .

. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen . Família monoparental . Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 PUNTS .

. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen . Ser bessó o trigemin . Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 PUNTS .

. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen . Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar , se sumen 10 PUNTS .

, se sumen . Si algun membre de la família té una discapacitat , se sumen 15 PUNTS . Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

, se sumen . Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %. Se sumen 10 PUNTS si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.