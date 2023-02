La plaça de la Llibertat, reoberta a totes les edats

“És una plaça per compartir grans i petits”, “estem contents per la plaça, on compartirem moments molt divertits” o “hi ha bancs bonics i mobiliari urbà que haurem de cuidar perquè duri molts anys”, han estat algunes de les diverses frases que els alumnes de l’escola Font Rosella han recitat als quatre vents, durant la inauguració de la plaça de la Llibertat, un cop finalitzada la seva remodelació.

Mig any després d’iniciar-se el procés per canviar la seva fisonomia, i amb una inversió de 181.321 euros, el passat divendres es va obrir al públic, en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcaldessa Marta Farrés; la tinenta d’alcaldessa i regidora del districte 4, Marta Morell; la tinenta d’alcaldessa Montse González; la regidora d’esports, Laura Reyes; el president de l’Associació de Veïns de la Concòrdia, Francesc Portalés, i infants i representants del centre educatiu de l’escola Font Rosella.

Durant l’acte, l’alcaldessa s’ha adreçat als presents per compartir la “il·lusió de ser aquí, aquest és el meu barri. Cuideu-la i disfruteu-la”, després de dirigir-se als diversos representants –AAVV la Concòrdia, Club de Petanca de la Concòrdia i el Club d’Avis de la Concòrdia – Can Borgonyó i preguntar-los-hi si els havia agradat la remodelació.

Per la seva part, des de l’Associació de Veïns, es va celebrar una remodelació “transversal” perquè “servirà per a tothom”. Abans de cloure l’acte, alumnes del centre educatiu han interpretat la cançó ‘El món seria més feliç’.

Amb les obres, es millora i s’amplia l’àrea de jocs infantils, que a partir d’ara disposarà de dues zones: una per a nens petits i una altra per a infants de més de sis anys. El projecte també ha inclòs la rehabilitació de les zones de petanca ubicades en un extrem de la plaça, però que estaven inutilitzades i que substitueixen les que hi havia on ara es troba la zona de jocs infantils.

Així mateix, en el marc del projecte també s’ha reparat la junta de dilatació del centre de la plaça per corregir les filtracions que hi havia a l’aparcament subterrani.