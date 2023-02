Antoni Soler substitueix Miquel Borràs al capdavant de la Unió Ciclista Sabadell

Després de 53 anys amb Miquel Borràs al capdavant, la Unió Ciclista Sabadell ha fet realitat el relleu a la presidència. Antoni Soler representa l’opció continuista, però amb matisos i objectius molt concrets.

Més de mig segle amb el mateix president. Per què ha costat tant trobar una alternativa? Juguen diversos factors. El primer, la bona gestió del Miquel Borràs i el Ramon Serra, una parella clau en la història de l’entitat. El seu bagatge i gran experiència continuaran sent molt útils des del Consell d’Honor. Si no hagués estat així, segurament que s’hauria buscat una solució. D’altra banda, en entitats petites com la nostra costa molt trobar la implicació de la massa social. Suposa molta dedicació, no remunerada, i sempre filant molt prim. Jo sempre dic que la unitat monetària de la Unió no és l’euro sinó el cèntim d’euro.

Alguna vegada li havia insinuat el Miquel la possibilitat de ser el seu substitut? Gairebé cada any m’ho deia… S’ha fet ara per un tema legal. La nova Llei de l’Esport obliga a no superar dos mandats seguits de sis anys. El 2022 s’havia esgotat.

Què ens pot dir Antoni Soler del nou president? Fa molts anys que estic implicat a la junta. Em vaig fer soci l’any 1976, quan tenia 15 anys, per sortir amb el grup d’amics i fer ciclisme. Vaig començar a col·laborar en les dues curses del club i de mica en mica vaig guanyar protagonisme: tresorer, vicepresident i ara president. Un nucli de persones hem fet tots els papers de l’auca.

Hi haurà canvis en la manera de gestionar el club? Quan una cosa funciona bé, millor no fer gaires canvis, però és evident que en farem. Volem donar-li un aire nou. D’entrada, adaptar l’entitat al segle XXI, digitalitzar els tràmits i les gestions, tenir més presència a les xarxes socials… Ser més mediàtics. Un dels reptes principals és involucrar més gent jove i feminitzar el club.

En l’àmbit esportiu, hi haurà alguna novetat més? Juntament amb el secretari de l’entitat, el Xavi Mañà, ens plantegem afegir alguna activitat nova al calendari de la temporada. Gairebé tot es concentra en els primers tres mesos de l’any: l’assemblea, l’esmorzar de germanor i les dues curses que organitzem, el Trofeu Joan Escolà i el Campionat de Sabadell. La idea és crear alguna activitat diferent. Per exemple, recuperar la trobada de bicicletes clàssiques que no es va poder celebrar l’any passat o instaurar una cursa femenina a la ciutat. Volem donar un impuls especial al ciclisme femení.

Fa molts anys, els clubs participaven en moltes curses. Ara gairebé s’han de conformar amb les sortides de cicloturistes… Encara recordo els temps que la Unió eren els diablos rojos i la Palomillas los ángeles amarillos. Mantenir un equip ciclista actualment necessita una estructura, logística i un pressupost inassumibles per a una entitat com la nostra. Tenim, en canvi, molts practicants i el que intentarem és canalitzar aquests cicloturistes que van per lliure i no estan a cap club. És un esport que no es pot fer a espais tancats i necessita recursos.

El 2022 va ser intens amb la celebració del Centenari, però aquest 2023 tindrà una arribada a La Volta a Catalunya a Sabadell i també el pas de La Vuelta? Nosaltres vam actuar d’intermediaris entre Ajuntament i l’organització de La Volta. Potser per al club no suposa una gran repercussió, però serà una festa ciclista i l’arribada a l’Eix Macià, tot un espectacle pel públic.

Abans, però, tenim les dues clàssiques de la Unió. Sembla que s’ha fet algun retoc al recorregut, oi? Són el nostre patrimoni. El Campionat de Sabadell és la prova d’un dia més antiga de Catalunya i la quarta estatal. El recorregut serà l’habitual, però amb un canvi de sentit a l’altura de Calders i l’Estany. S’endureix una mica. La idea és provocar més escapades i evitar una arribada a l’esprint, però això és complicat. Són curses molt estratègiques.

Se sent optimista? Haurem de treballar moltíssim i sacsejar l’arbre en l’àmbit social per assolir tots els objectius marcats, però ho afrontem amb ganes i coneixem bé les dificultats.