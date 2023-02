L’última parada del cor Vakombà

A la vida hi ha ocasions en les quals gaudim encara amb més intensitat d’un fet, si sabem que aquest serà l’últim. Això, possiblement, és el que hauran sentit els membres del cor Vakombà aquest dissabte al pujar a l’escenari del Teatre Principal. Tot per a celebrar els seus dos últims concerts com a formació musical, amb el títol ‘Última parada’. El seu final de trajecte.

Recorregut musical

El nom del concert no ha estat casualitat. La tria ha servit per fer una metàfora de com es desenvoluparia aquest. Només en entrar els espectadors han rebut un cartró amb forma de punt de llibre. En ell, com si fos el mapa d’estacions d’una línia de metro, hi han pogut observar l’ordre de les cançons que s’han representat al concert. La petita performance ha continuat abans de començar l’actuació. Així doncs, a toc de xiulet el cor ha anat pujant a l’escenari com si estiguessin fent-ho a un vagó de tren.

L’actuació

A continuació ha començat l’espectacle. Una barreja d’emocions, records i molta música per a rememorar els gairebé vint anys dalt dels escenaris del cor i també tots els membres que n’han format part. Una gran actuació coral, amb coordinació i harmonia que ha delectat als espectadors que omplien de gom a gom la sala. Despertant a cada tonada els seus aplaudiments més sincers.

Entre cançó i cançó, alguns membres del grup-visiblement contents i emocionats- han tingut petites converses repassant la història del grup. Des dels seus inicis a l’Escola de música de La Creu Alta, les actuacions a Itàlia, la participació en el concurs de TV3 ‘Oh Happy Day’ o la publicació del seu disc ‘Petjades’. Un gran resum de tota la seva trajectòria que ha permès posar punt final a una bonica història de música. I amb molta d’ella, conjuntament amb passió dalt l’escenari i un públic entregat és com s’ha acomiadat el cor Vakombà. El seu tren ha arribat a l’Última Parada.