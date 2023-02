L’Escola Bressol de Valldoreix ha denunciat un nou acte vandàlic contra les seves instal·lacions. Segons ha explicat l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, l’equipament ha tornat a aparèixer amb els vidres de la porta d’entrada trencats.

L’EMD lamenta que el vandalisme irromp per segon cap de setmana consecutiu, amb desperfectes per l’impacte de les pedres. L’entitat ha qualificat l’acte com una ‘bretolada’ i ha explicat que ha posat el cas en mans de la Policia Local per identificar els autors de l’atac.

