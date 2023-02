La multinacional d’origen sabadellenc Fluidra, líder mundial de la piscina i wellness, ha tancat l’any 2022 amb 160 milions d’euros de beneficis, un 36,6% menys que l’any anterior; i unes vendes de 2.389 milions d’euros, un 9% més que el 2021, segons ha informat aquest dilluns a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L’Ebitda se situa en 512 milions d’euros, complint així amb els objectius establerts a l’octubre per l’empresa.

Així mateix, el grup ha explicat que els seus guanys s’han vist afectats per l’augment dels costos d’interessos davant el seu major deute mitjà, així com pels costos associats al procés de refinançament del mes de gener. Quant a les vendes, han crescut impulsades per preu, adquisicions i moneda, que van compensar amb escreix uns volums inferiors.

Creixement de vendes a gairebé totes les zones geogràfiques

Quant a zones geogràfiques, Amèrica del Nord ha registrat un increment anual del 17% en els ingressos, impulsat per les adquisicions. La regió del sud d’Europa ha crescut un 6%; i la resta de regions del món, liderades per Austràlia i Orient Mitjà, han reportat un augment del 21%. En canvi, les vendes a Europa central i del nord han disminuït un 14%, a causa d’un descens de la demanda i a la correcció dels nivells d’inventari en el canal.

D’altra banda, la divisió de piscina comercial ha crescut un 38%, impulsada per les adquisicions dutes a terme durant l’any anterior i per la recuperació del turisme, en el qual s’espera que continuï la bona tendència.

En aquest sentit, Fluidra ha implementat un programa de simplificació per millorar els marges bruts i reduir els costos fixos en els pròxims tres anys, que progressa favorablement. La companyia continua centrada en la generació d’efectiu per tal de poder navegar l’incert entorn macroeconòmic actual.

Previsió per al 2023

Després d’un període de fort creixement, el sector de la piscina i del wellness està tornant a la normalitat. De fet, la companyia d’origen sabadellenc preveu que el primer semestre es veurà afectat per la correcció d’inventari en el canal. En el conjunt de l’any, Fluidra espera unes vendes d’entre 2.000 i 2.200 milions d’euros, amb un Ebitda d’entre 410 i 480 milions d’euros i un benefici de caixa net per acció d’entre 0,95 i 1,25 euros.

El president executiu de Fluidra, Eloi Planes, apunta que tot i que Fluidra espera generar el 2023 un volum de negoci inferior que el del 2022 per la normalització del sector, la companyia és “estructuralment més forta”. “Hem ampliat la nostra cartera de productes a Amèrica del Nord, hem expandit la nostra xarxa de distribució a Europa i hem millorat la nostra oferta de piscina comercial. A més, estem treballant per a convertir-nos en una organització més eficaç i eficient per a servir millor als nostres clients i estem ben posicionats per a continuar liderant el mercat de piscina i wellness”, afegeix.