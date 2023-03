Pau Víctor amb “ganes de tornar a marcar” a Irun en una nova final del Sabadell

Els 43 minuts pendents contra la UD Logroñés -encara sense data oficial-, han passat a un segon terme i ara el Sabadell ja es concentra en la nova final de diumenge (12 h) a l’Stadium Gal davant el Real Unión, rival directe que marca ara mateix la permanència.

El santcugatenc Pau Víctor admet que “ens hauria agradat acabar el partit contra la UD Logroñés i confirmar els tres punts que, de moment, tenim. Ens vam tornar una mica bojos en la celebració perquè va ser un golàs i perquè tenim moltes ganes d’oferir una gran alegria a l’afició. Ens ho mereixem. Defensar aquest escut t’obliga a deixar-ho tot al camp”.

També té clar que la suspensió del partit no canvia res i l’objectiu és el mateix: “Només podem pensar a guanyar a Irun i sortir del descens. Una nova final? Ens haurem d’acostumar a viure finals cada setmana. De totes maneres, si es perd tampoc s’acaba el món perquè encara queda molta lliga. Tenim l’experiència de la primera volta en què el Real Unión va guanyar en una acció d’estratègia sense fer gaire cosa més. Hem millorat en aquest aspecte i crec que podem competir davant qualsevol rival”.

Veure porteria

Pau Víctor és el pitxitxi i màxim assistent de l’equip -de fet va donar gols fets als seus companys Álex Gualda a Ses Illes i Cristian Herrera a Amorebieta– , però fa quatre jornades que no veu porta -el seu últim gol va ser a Calahorra– i confessa que “tinc ganes de tornar a marcar i espero que sigui a Irun. Estem treballant per trobar l’equilibri entre defensa i atac i tornaran els gols perquè l’equip té un gran potencial ofensiu”.

En el capítol personal se sent molt satisfet de la temporada. “L’acollida del vestidor va ser espectacular i també estic tenint la confiança dels tècnics. Intento respondre al camp a aquesta confiança. Vaig venir al Sabadell amb tota l’ambició del món i a deixar-me la pell en cada partit. Contacte amb el Girona? El meu representant parla amb ells i segur que fan un seguiment de l’Àlex Sala i meu, però jo ara mateix només estic centrat en el Sabadell i aconseguir l’objectiu de la permanència. Del futur ja en parlarem a l’estiu”.

Dates contra UD Logroñés

Encara no hi ha data per la continuació del partit contra la UD Logroñés. De fet, els clubs encara no han contactat, almenys oficialment, i tot són especulacions. Han aparegut possibles opcions aquest mateix mes de març: el dimecres 15 és la primera: seria entre la visita del Real Murcia i el desplaçament a Bilbao en el cas del Sabadell mentre la UDL afronta un curt desplaçament a Calahorra abans i després rep a l’Intercity a Las Gaunas. La segona, el 29, entre el Sabadell-Barcelona Atl. i Real Sociedad B-Sabadell; la UDL es desplaça a La Nucía i rep el Castellón. Si no es posen d’acord, la Federació Espanyola dictarà sentència.