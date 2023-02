Les claus de la represa del Sabadell-UD Logroñés, suspès per la tempesta

La suspensió del Sabadell-UD Logroñés per l’estat impracticable de la gespa per la tempesta, acompanyada de calamarsada, a l’inici de la segona meitat obre una sèrie d’incògnites, començant per la data de la seva represa. En aquell moment, el conjunt arlequinat guanyava 1-0 gràcies a un golàs estratosfèric de Cristian Herrera des del mig del camp.

A partir d’ara, la Federació Espanyola oferirà als clubs la possibilitat que es posin d’acord per escollir una nova data que serà entre setmana. L’única condició és que sigui tan aviat com es pugui per evitar una distorsió de la competició. Si no es posen d’acord, serà l’ens federatiu qui decideixi el dia. D’altra banda, els protagonistes poden canviar. Només estan descartats els jugadors que estaven sancionats, o sigui Alberto Fernández (a més del tècnic Miki Lladó) per part arlequinada i Arregui i Sergi López per la UD Logroñés.

Els futbolistes substituïts tampoc podrien jugar, però no es va donar el cas. En canvi, els entrenadors podran utilitzar jugadors que aquest diumenge eren suplents o estaven lesionats. Per exemple, Miki Lladó podria recuperar Sergi Garcia o Athuman. També pot passar a l’inrevés: que caigui algun jugador aquest diumenge disponible. Un altre dubte: si un futbolista és expulsat en el partit de lliga anterior a la nova data del Sabadell-UDL també el podria disputar en ser un duel anterior i compliria sanció en la següent jornada.

Cap antecedent de lliga

En la competició de lliga, és la primera vegada que se suspèn un partit del Sabadell amb el joc iniciat. Fins ara, això només havia passat en un Sabadell-Girona de Copa Federació de la temporada 05/06. Es van disputar només 7 minuts i una tempesta va deixar la gespa impracticable. En canvi, s’han suspès diversos partits abans de començar. L’últim antecedent per la pluja intensa és un Sabadell-UD Las Palmas de la temporada 14/15 que va frustrar el debut del tècnic arlequinat Àlex Garcia. Es va jugar dotze dies després. La neu va ser el motiu de la suspensió d’un Sabadell-Burgos o el derbi Sabadell-Terrassa de la temporada 01/02.

En canvi, la Nova Creu Alta també ha viscut partits disputats sobre autèntiques piscines. Cal recordar un Sabadell-Guadalajara (2-1) de la temporada 2012/13 i anteriorment, un Sabadell-Orihuela (1-1) de la 90/91 o un Sabadell-Gramenet (2-1) a Segona B en la 2003/04 amb Roberto Elvira a la banqueta.