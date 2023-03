Caravana de cotxes en defensa de la sanitat pública: la nova mobilització de la FAVS

Una caravana de cotxes en defensa de la sanitat pública. Aquest dissabte, 4 de març, la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) organitza una manifestació que recorrerà diferents punts de la ciutat al llarg de 16 km. El format es desmarca de les manifestacions habituals per intentar arribar a altres sectors de la població i tothom qui vulgui s’hi podrà sumar en qualsevol punt del recorregut.

El punt de trobada del recorregut serà a l’aparcament del CAP Can Rull a les 10.30 h, i els participants passaran per diferents equipaments sanitaris de la ciutat com el CAP Sant Fèlix i l’hospital Parc Taulí. La intenció és que la caravana duri entre una hora i una hora i mitja.

“Al contrari del que podria semblar, avui tenim menys recursos que fa deu anys”, denuncia el president de la FAVS, Manuel Navas, que ha presentat la iniciativa en roda de premsa aquest dijous al nou local de l’entitat, al carrer del Compte de Reus (Covadonga). Navas assegura que “cada cop som més persones que necessitem atenció. I els recursos no augmenten en la proporció que augmenta l’edat de la població que vivim a Catalunya”. Des de la Federació d’Associacions de Veïns posen el crit al cel per la situació del CAP Can Llong, que denuncien que s’ha inaugurat sabent que hi falta personal i sense donar cobertura a tot el barri. També organitza la convocatòria SOS Pediatria Sabadell, la plataforma que defensa que cada barri tingui aquest servei al seu CAP, sense que es concentri en alguns concrets.

El vocal de sanitat de la FAVS, Agustín Lorca, ha explicat que la lectura del manifest de la convocatòria s’anirà repetint durant el recorregut, sense que es facin aturades a cada lloc. “No farem cap anomalia ni ens saltarem res, tot serà fàcil, correcte i segur”, apunta el sabadellenc.