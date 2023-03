Nius de cables que persisteixen als carrers de Sabadell

Els més ordenats han de patir per força quan veuen certs casos del que podem denominar nius de cables a les façanes. N’hi ha gairebé a tots els barris, i aglutinen tant cablejat elèctric com de les companyies de telèfon i Internet. El desordre amb el qual es troben en alguns casos sumat a la quantitat de cables que contenen provoquen una sensació de rebuig i inseguretat entre els veïns que els tenen més a prop, perquè consideren que embruten la imatge i els casos en què estan en mal estat poden ser perillosos. Reclamen soterrar-los o que estiguin ben endreçats. “A tot arreu és igual. Els cables estan penjant i les caixes obertes…”, lamenta el veí Joan Zamora des de la carretera de Terrassa, a l’altura de Can Rull.

En els edificis nous el cablejat està soterrat o sol quedar recollir a la façana, però en els més antics és molt més visible. També en edificis històrics i protegits com és el cas del Museu d’Història els cables inunden part de la façana. Al Museu d’Art, en canvi, queda recollit. A Can Rull, per exemple, és fàcil veure com el cablejat no està endreçat carrers com el de Joaquim Sorolla, on en un edifici, per exemple, l’últim any s’ha afegit un receptor més de cablejar i ja n’hi ha tres a la mateixa façana. “És una passada com estan aquests cables. Sembla que qualsevol dia això pugui petar”, opina la veïna Merche Melgarejo, al que el veí Raúl Tenedor afegeix que el cablejat “hauria d’estar totalment soterrat, si és possible”.

Treball a diferents bandes

Treure els cables de les façanes no està sent una tasca fàcil, i tampoc impulsar-ho des de l’Ajuntament de Sabadell. El ple municipal va aprovar el juliol del 2021 una moció d’ERC per posar fi al cablejat aeri i soterrar-lo, per una qüestió de seguretat i estètica. “És evident que aquesta situació que enlletgeix els nostres carrers s’ha agreujat els últims anys amb l’extensió de la xarxa de fibra òptica”, va al·legar aleshores el regidor republicà Santi Valls. Fonts municipals asseguren que l’Ajuntament està en contacte i fa seguiment de les actuacions de les empreses com Endesa i Telefónica en aquesta línia. Les mateixes fonts i de la companyia elèctrica apunten que per aquesta part s’està duent a terme un pla anual d’inversions que inclou la millora de l’estat del cablejat. En aquest sentit, el pla contempla la retirada de palometes (petites estructures metàl·liques a la façana), grapar els cables a la paret de manera ordenada, retirar pals de fusta (que generen problemes d’accessibilitat) i, en casos vinculats a noves urbanitzacions, determinats soterraments.

Mentre les solucions no arriben a tot arreu, els propietaris privats busquen alternatives per donar resposta a aquesta situació. N’hi ha que opten per pagar i endreçar el cablejat pel seu compte, especialment en casos de cases unifamiliars. D’altres, com propietaris d’establiments comercials, intenten reduir l’impacte visual del cablejat aeri pintant-lo del mateix color que la seva façana o el seu rètol, per mirar d’integrar-lo al màxim possible com és el cas de diverses botigues del carrer de la Rosa, al Centre, per exemple.