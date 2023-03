Un clàssic Sabadell-Real Murcia de màxima exigència a la Nova Creu Alta

Després dels tres punts d’or aconseguits a Irun, el Sabadell afronta aquest diumenge (19 hores) un duel de màxima exigència a la Nova Creu Alta davant el Real Murcia, situat en la zona de privilegi i clar candidat a disputar el play-off d’ascens a Segona Divisió A.

Miki Lladó tornarà aquest diumenge a la banqueta després de complir la sanció inicial de dos partits. De totes maneres, serà momentàniament perquè el mateix tècnic ha admés, amb resignació, que la setmana vinent esperen rebre la segona part per les seves polèmiques declaracions a Elda i tot apunta a quatre partits més de càstig, el mínim perquè no és reincidint i va haver-hi una ràpida rectificació que servirà d’atenuant.

Ara prefereix centrar tots els esforços en el duel contra el R. Murcia, “una plantilla excepcional, amb jugadors d’una gran qualitat individual i el fet d’haver perdut només sis partits així ho demostra”. De totes maneres, Miki Lladó està convençut de les possibilitats del seus jugadors: “ens agraden aquests partits de màxima exigència i rivals potents. Segur que donarem molta guerra”.

En aquest últim terç de lliga, arriba el moment de la veritat. El Sabadell afrontarà 8 dels últims 13 partits a la Nova Creu Alta (inclosos els 43 minuts pendents contra la UD Logroñés) i el tècnic és conscient que “a casa hem de sortir a guanyar de tres en tres. Sense perdre el cap, l’equip buscarà la porteria contrària i necessitem també la connexió amb l’afició, sobretot en moments que poden ser complicats”.

Sis baixes

Si fa unes setmanes podia comptar gairebé amb tota la plantilla, Miki Lladó tindrà sis baixes aquest diumenge. Per problemes físics cauen Athuman, Juanmi Carrión -la seva ferida a sobre del genoll continua sent un maldecap-, Jaume Piñol i Sergi Garcia, operat dijous d’apendicitis. “Ara que estava a punt, aquest contratemps ha estat un cop dur per a ell”, reconeix Miki, qui tampoc tindrà els sancionats David Astals i Moha Keita.

D’altra banda, un jugador amb escassa presència últimament, Joanet López, ha estat convocat el dia 20 per Guinea Equatorial per disputar dos amistosos i es perdrà els 43 minuts contra la UD Logroñés i el partit contra el Barcelona At. a casa.

Un clàssic

Un Sabadell-Real Murcia sona a futbol històric. És tot un clàssic, amb temps molt millors per ambdós clubs. Lluny queda la foto de la Nova Creu Alta tenyida de vermell per aficionats murcians que van emigrar a la nostra ciutat. Ara tot és diferent, també en l’àmbit esportiu. L’equip grana ve d’un calvari a la quarta categoria (Segona RFEF) i ara mateix és un candidat a tornar al futbol professional.

Aquesta setmana ha estabilitzat la situació institucional i econòmica amb la venda d’accions a Felipe Moreno -ex propietari del Leganés- i en la parcel·la esportiva, l’equip travessa una dinàmica positiva (5 jornades sense perdre). De fet, només ha caigut sis vegades en tota la competició, cinc lluny de la Nueva Condomina, sempre per la mínima excepte el 2-0 del Johan Cruyff. El veterà Pedro León (ex Real Madrid) és l’estendard i màxim golejador (10 gols).

El col·legiat serà Alonso De e Hena Wolf (Comitè aragonès), qui va xiular un dels dos únics penals a favor del Sabadell aquesta temporada. Va ser en el duel a Los Pajaritos contra el Numancia (3-3), executat per Dieste. L’últim antecedent contra el Real Murcia a la Nova Creu Alta és de la temporada 13/14 a Segona A. Un gol d’Acciari en pròpia porteria i de Gato de penal van deixar els tres punts a casa.