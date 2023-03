Nou despreniment d’una barana al castell de Can Feu

El castell de Can Feu ha patit el despreniment de part d’una barana en els darrers dies, tal com informa l’Associació Cultural Can Feu. L’Ajuntament confirma que n’està al corrent i analitzarà la situació de la infraestructura.

L’Associació denuncia sovint que l’estat de degradació del castell provoca la caiguda de diversos elements, com ara ha sigut aquest cas i, per exemple, també va passar l’octubre del 2020 a la galeria nord.

La solució de les deficiències estructurals del castell de Can Feu s’espera que arribi en els pròxims anys. A finals de gener d’aquest any, l’Ajuntament va presentar un projecte que preveu recuperar aquest edifici emblemàtic, protegit al pla de patrimoni de la ciutat. Es vol començar la reparació per la teulada, aquest any 2023, amb una inversió de 450.000 euros. En fases posteriors es preveu arribar a invertir un total de 2,2 milions d’euros.

A part d’això, que es planteja com una intervenció per conservar l’estructura de l’edifici, s’està a l’espera del projecte definitiu que permeti donar-li un ús. La proposta del Govern és convertir-lo en un centre de formació en activitats mediambientals, per la qual cosa s’ha demanat una ajuda dels fons europeus Next Generation d’aproximadament 10 milions d’euros.