De la covid-19 a la sequera

[Per Josep Mercadé, periodista]

Amb això de la sequera està passant com amb la covid-19. Fins que no ho vàrem tenir al damunt no vam reaccionar. La diferència és que amb la pandèmia ens enfrontàvem a un fenomen desconegut, mentre que la sequera s’ha anat repetint de forma cíclica amb l’agreujant que cada cop els cicles són més curts. La pregunta és si som capaços d’aprendre de les experiències viscudes. En aquest cas, crec que podem fer servir el vell tòpic de “no n’aprenem mai”.

Aquesta setmana es compleixen tres anys de l’inici de les restriccions i confinaments massius provocats per la covid-19. Serà un aniversari que es fondrà amb molts altres esdeveniments que acaben convertits en flors d’un dia. Això vol dir que es panseixen amb molta rapidesa, a la mateixa velocitat vertiginosa que circulen les nostres vides.

És clar que si parlem de la covid i del llegat que ens ha deixat, ens adonem que la normalitat ha consistit a tornar de forma obsessiva a l’estat d’abans. Gairebé totes les cròniques periodístiques, quan tracten temes que es repeteixen en el temps, fan referència que s’han recuperat els nivells del 2019. I sí, és gairebé inevitable. Han passat tres anys i sembla que la pandèmia quedi molt lluny.

Els únics vestigis són l’ús obligatori de la mascareta als centres assistencials i a les farmàcies. És un recordatori obligat per a aquells que tenen visites mèdiques, que van a un hospital o a comprar fàrmacs. A banda d’aquests moments, ens hem adaptat i oblidat del que vàrem passar fa ben pocs mesos. Ara, els més catastrofistes asseguren que la pròxima pandèmia ja s’està gestant i que la fita continuarà sent eliminar població.

El cas, però, és que d’una pandèmia passem a una altra encara que no tingui aquest mateix qualificatiu. Canvien els fets i les causes, però en essència el que passa ens continua afectant a tots. El conflicte a Ucraïna, que està portant conseqüències encara imprevisibles, altera la nostra vida quotidiana a causa de les incidències provocades a l’economia.

I a casa nostra, la sequera. Tot i que les conseqüències del canvi climàtic afecten tot el planeta, aquest episodi de manca d’aigua per l’absència de pluges el patim intensament a Catalunya. Però, com va passar amb la covid, no reaccionarem fins que les restriccions vagin més enllà de les mesures aplicades fins ara. És lògic, les aixetes de les cases continuen rajant i, per tant, vivim en una normalitat aparent. Però cal estar alerta, la situació és greu.