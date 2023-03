Tres anys de l’esclat de la Covid: hem canviat, després de la pandèmia?

“La pandèmia no ens ha fet més reflexius”. Vicent Borràs Català, investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB, fa un petit balanç de com hem canviat –si és que hem canviat– després de la Covid. Més consciència sobre el comerç de proximitat? Més consum? Com hem canviat, en tres anys?

Durant el confinament, afirmava en declaracions al Diari que es produiria una borratxera consumista. S’ha vist, això? S’hi van sumar dues realitats: l’increment de l’estalvi entre el gruix de població que no ha estat afectat per una reducció salarial –i que no ha perdut poder adquisitiu– i l’eufòria per reprendre la normalitat. Es va viure certa eufòria, sobretot entre persones que decidien transformar la seva llar i fer reformes. Ara, tot ha tornat a estabilitzar-se.

Han canviat els nostres hàbits de consum? Ara hem tornat a descuidar tots els hàbits que havíem adquirit. Hem americanitzat els nostres costums, tot ho externalitzem: Glovo, menjars del supermercat… Algunes persones han redescobert noves formes de consum, sobretot a través d’Internet. La gent més jove continua sense planificar les compres, va al supermercat al dia. I els mercats municipals van viure una certa revifalla, però ara estan morint a poc a poc. Hem canviat molt poc.

És a dir, hem descuidat tot allò que semblava que havíem après. Molts aplaudiments als sanitaris, però la salut està igual de malament. La pandèmia no ens ha fet més reflexius. El confinament ha estat una oportunitat perduda. No ha estat detonant per canviar res.