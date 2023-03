La consellera d’Economia reivindica l’impacte dels pressupostos: “Són un impuls per a Sabadell”

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen un impacte de 50 milions d’euros en inversions directes a Sabadell, en àmbits com l’educació, la salut, la mobilitat o l’habitatge, entre altres. La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, n’ha reivindicat la xifra en una conferència aquest dimecres a la Cambra de Comerç de Sabadell davant d’actors econòmics de la ciutat i de la comarca. “Els pressupostos són una eina de planificació i d’impuls per a Catalunya i també per al conjunt de municipis, entre els quals trobem Sabadell”, ha defensat.

La partida econòmica dels comptes destinada a Sabadell es destinarà principalment a equipaments i infraestructures, com els projectes d’ampliació de l’Hospital Parc Taulí (38,9 milions d’euros) i la promoció de 34 habitatges de lloguer assequible (2 milions), així com les obres de millora a l’Escola Agnès Armengol (1,9 milions) i la nova construcció de l’Escola Virolet (1,1 milions). Els pressupostos també contemplen inversions per a la “transició verda”, amb el desdoblament de l’N-150 per construir-hi una via ciclista paral·lela entre Sabadell i Terrassa (0,8 milions) com a element més rellevant, i per a la “prosperitat compartida”, amb la millora dels equipaments judicials (1,3 milions), entre altres.

Increment de l’11%

A banda de centrar-se en Sabadell, la consellera d’Economia també ha remarcat durant la seva intervenció la importància dels comptes en el conjunt de Catalunya, els quals assoleixen una xifra històrica: més de 41.000 milions d’euros. “Hem incrementat la partida un 11% respecte a l’any 2022. En els darrers 20 anys, l’increment anual era d’un 4%, aproximadament. Els pressupostos tenen una importància quantitativa, així com qualitativa, destacable”, ha apuntat.

En la mateixa línia, Mas ha assegurat que l’economia catalana es troba en un “bon moment” i n’ha assenyalat alguns dels indicadors que “ho demostren”. “El PIB català ha crescut un 5,5%, dos punts per sobre de la mitjana a la zona euro. La taxa d’atur del país és la més baixa en els darrers 15 anys i les exportacions de les empreses han crescut un 18% en el darrer any”, ha afirmat. Tanmateix, la consellera ha admès que la inflació i la pujada dels tipus d’interès han generat “pressió en el cost de vida”, una situació que, assegura, que es podrà revertir a mitjà termini.

Natàlia Mas també ha fet èmfasi que els comptes es basen en tres objectius: ser un escut econòmic i social, accelerar la transició verda i promoure la prosperitat compartida.

Cinc propostes de Gabriel Fernàndez

D’altra banda, després de la conferència de Mas, també ha pres la paraula l’alcaldable d’ERC Sabadell, Gabriel Fernàndez, qui ha reconegut “l’esforç” del govern de la Generalitat a Sabadell. “L’aprovació dels pressupostos en l’actual conjuntura és clau i determinant, tant a la nostra ciutat, com a la comarca. Sabadell rep un impacte de 50 milions d’euros en inversions directes que hi milloren l’educació, la salut, la mobilitat o l’habitatge”, ha expressat.

Així mateix, Fernàndez ha proposat que l’Ajuntament i el teixit econòmic de la ciutat en coliderin “un procés de reindustrialització intel·ligent” que inclogui noves fórmules de col·laboració publicoprivada, que només veu possibles amb una “refundació” del consistori. “Cal un nou govern municipal capaç de sumar acords i amb les prioritats clares, que torni l’Ajuntament a la gent, però, també, que el transformi en el que ara no és: un accelerador d’activitat econòmica”, ha asseverat.

A partir d’aquí, l’alcaldable ha exposat les cinc propostes d’ERC per a la ciutat: refundació de l’Ajuntament, transformació urbana, millorar la mobilitat i les comunicacions, mobilitzar el patrimoni i adquirir sòl industrial per oferir-lo, i augmentar la competitivitat del teixit econòmic. “Que Sabadell sigui capital vol dir que n’exerceixi. No podem ni volem ser un satèl·lit, una ciutat dormitori ni un arc de no sé què”, ha reivindicat Fernàndez.