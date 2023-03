El Sabadell, a Lezama on es juga “la vida”

Cinc dies on el futur a curt i mitjà termini del Centre d’Esports Sabadell pot afrontar-se d’una manera més tranquil·la o amb l’aigua al coll. Aquest dijous, el tècnic Miki Lladó no ha volgut utilitzar la paraula final, però no ha amagat la importància d’un duel, el d’aquest dissabte (17 h) a Lezama davant el filial de l’Athletic Club, on només val la victòria. “Hem de guanyar el partit com sigui. És fonamental”, ha assegurat.

Un duel en què finalment podrà comptar amb Cristian Herrera, recuperat de la revinclada del passat diumenge, tot i que no ha volgut donar massa pistes, recordant que jugadors com Moha Keita, David Astals, Pau Víctor, Álex Gualda o Cristian Dieste, també estan a les travesses per ocupar el lloc del sancionat Alberto Fernández. Sobre el rival, el tècnic santcugatenc ha avisat que, tot i ser un dels més golejats del grup 2 de la Primera RFEF, “ha fet passes endavant, té armes suficients per guanyar-nos i ara es protegeix més”. En la mateixa línia, Lladó també ha volgut deixar clar que el Sabadell “no fallarà,ens hi juguem la vida, però després el resultat decidirà”, i que un triomf a Lezama permetria “continuar avançant”, si bé és cert que en cas de no aconseguir els tres punts, “no vol que tot se n’hagi d’anar en orris”, ha avisat.

De l’onze titular no ha volgut donar massa detalls, però sí que ha assegurat que Raúl Baena tindrà més minuts dels que va tenir davant el Múrcia: “Vaig parlar amb ell i no estava content amb els minuts que va tenir. Ara ha agafat el ritme, l’espurna i ja té el posat de futbolista. Que en aquesta posició, on l’Armando Corbalán està en el seu millor moment de la temporada, hi hagi competència, és una molt bona notícia per l’equip”. La proximitat amb el pròxim duel, el dimecres davant la UD Logroñés on s’haurà de jugar els 45 minuts pendents amb el marcador favorable al CE Sabadell (1-0), ha estat un dels temes durant la roda de premsa, i on Lladó no s’ha mossegat la llengua en reconèixer que “primer Lezama i després la UD, però és normal que es pensi amb els tres punts. L’equip està competint als partits i està fent bons entrenaments. Veig als diferents actors del CE Sabadell amb l’energia necessària per salvar-nos, la meva única preocupació des que vaig entrar el 27 de desembre”.