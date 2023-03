Les germanes sabadellenques Joana i Mireia Vilapuig, de 28 i 25 anys, actrius des que eren petites, signen com a creadores i protagonistes la sèrie Selftape (Filmax). La producció s’ha preestrenat aquesta setmana en el festival de Màlaga i es podrà veure a Filmin a partir del 4 d’abril. Són sis capítols de 30 minuts, rodats en català i castellà.

Plena de pinzellades autobiogràfiques, la sèrie reflexiona sobre com la relació de fraternitat s’altera per la indústria audiovisual, amb esquitxos d’alegria, tristesa, pors, rivalitat i lluites compartides. El director de fotografia és el sabadellenc Lucas Casanovas, que també ha exercit aquesta funció en la sèrie El baile (Netflix), en vídeoclips de Rosalia, Bad Gyal i Amaia i en anuncis comercials de Nike i Adidas, entre d’altres.

“Selftape neix de trobar-nos a casa fent gravacions per a càstings, conversant sobre el que vivim i compartint el passat en comú. Mai havíem fet l’exercici de preguntar-nos l’una a l’altra com ho hem viscut tot”, expressava Joana Vilapuig a la preestrena del Festival de Màlaga. “L’ADN de la sèrie és recuperar la relació de germanes i retrobar-nos com a amigues. Fer que la relació tingui sentit”, afegia. El nom de la sèrie, Selftape, fa referència a les gravacions casolanes que els artistes han d’enregistrar per a càstings.

La sèrie relata com la Mireia torna a Barcelona, anys després de triomfar prematurament a Catalunya i de consolidar la seva carrera a Oslo. La seva germana, la Joana, la rep fredament. La comunicació entre elles és dolenta. Tot plegat, encara s’agreuja més quan ofereixen a la Mireia un paper que havia de fer la Joana. Durant la sèrie, s’intercalen vídeos enregistrats durant la infantesa.

Les germanes Vilapuig van assolir l’èxit amb la sèrie Polseres Vermelles, estrenada l’any 2011 a TV3. Al llarg de les seves carreres han coincidit a altres repartiments, com en el del curtmetratge REM (2011) o a la sèrie de Tv3 Nit i Dia.

La petita, Mireia, va sortir també a Herois (2010) i a Fènix 11-23 (2012), amb el sabadellenc Albert Plans com a guionista. A més, ha aparegut a sèries com Cites o El inocente, a més de tenir papers destacats a diferents curts . Darrerament, ha coprotagonitzat el western L’Escanyapobres, que encara no s’ha estrenat. Paral·lelament, Joana Vilapuig ha treballat al film El sitio de Otto (2019) i a la minisèrie de Tv3 Olor de Colònia.

Formen part d’una nissaga d’artistes de la ciutat. Són filles del pintor Oriol Vilapuig i netes del pintor Alfons Borrell.

La sèrie està dirigida per Bàrbara Farré. Juntament amb les germanes, ha estat escrita per Ivan Mercadé, Carlos Robisco i Clara Esparrach. Pau Freixas, Carlos Fernández i Laura Fernández participen en la producció executiva