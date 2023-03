Núria Aymerich presenta el llibre ‘Mossos. Un model de lideratge’

La sabadellenca Núria Aymerich publica la seva experiència al capdavant de la direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISCP), entre 2011 i 2015. Ho fa al llibre Mossos. Un model de lideratge (Profit Editorial), que presentarà a la Llar del Llibre de Sabadell, el dilluns 20 de març, a les 19h.

Experta en lideratge, actualment amb càrrecs a institucions com la Fundació per la Indústria i Sabadell Cercle d’Entitats, Aymerich dona a conèixer com s’ha aplicat amb èxit una metodologia per a fonamentar una organització sota el model de lideratge transformacional. Una filosofia que pot funcionar en l’àmbit empresarial, social i polític i també en els Mossos.

La sabadellenca incideix en la idea que la policia catalana és, en definitiva, una gran empresa que té uns objectius clarament definits. L’èxit del lideratge en els Mossos és aconseguir la màxima professionalitat, que condueix a oferir un millor servei a la ciutadania. En aquest sentit, és clau la prevenció, per evitar possibles delictes, i resoldre amb eficàcia els que es produeixen.

Després de la 1a presentació i bona acollida, ens trobem el proper dilluns a Sabadell a les 19 h a @LaLlardelLlibre amb @mbaste per conèixer més sobre el llibre: “Mossos. Un model de lideratge”. Us hi esperem!https://t.co/rYHL1OlCbS pic.twitter.com/GhFpVhbiMy — Núria Aymerich (@NAymerich) March 17, 2023

El llibre relata l’impuls transformador d’Aymerich amb els comissaris Joan Carles Molinero, Josep Lluís Rossell i Emili Quevedo, entre d’altres, i també amb el que era el major Josep Lluís Trapero, qui ha escrit el pròleg d’aquest llibre.

En la presentació de dilluns, l’autora estarà acompanyada de l’editor de Nació, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa, Marc Basté.