La pensió mitjana a Sabadell, per sota de la catalana

El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana la segona fase de la reforma de pensions, pactada amb CCOO i UGT, però sense suport de la patronal CEOE. El nou sistema disposa de diverses novetats, però les principals són que introdueix un model dual permetrà escollir entre els últims 25 anys cotitzats o 29 anys, descartant els dos pitjors exercicis, i contempla pujades de les bases màximes de cotització i millores en les pensions mínimes.

A més, es tracta d’una reforma que el govern espanyol preveu que duri “molts anys”, segons paraules del ministre Escrivá, amb increments d’ingressos que portaran a la guardiola de les pensions a acumular 130.000 milions d’euros el 2040 per compensar l’entrada massiva de jubilats del baby boom.

Sabadell, beneficiat

Sabadell no és aliè a aquest nou sistema de pensions i, per tant, els seus pensionistes es beneficiaran de les modificacions. Cal tenir en compte que la ciutat compta amb 34.513 pensions per jubilació (dades referents a l’any 2019, les més recents recollides per l’Idescat). També cal tenir en compte les pensions no contributives a la Seguretat Social, és a dir, aquelles pensions que l’Estat garanteix a aquelles persones que no tenen recursos suficients per a la seva subsistència i no poden acollir-se -per manca de cotització a la Seguretat Social- a les pensions contributives. A Sabadell, n’hi ha 740. Els pensionistes per jubilació són aproximadament el 16% de la població a la ciutat.

Així mateix, la pensió contributiva a la Seguretat Social mitjana per jubilació a Sabadell és de 1.094 euros mensuals (la mitjana de la pensió no contributiva és de 370 euros). En comparació amb la mitjana catalana (que és de 1.174 euros), la ciutat es troba per sota.

A més, la pensió mitjana dels homes (1.400 euros) és gairebé el doble d’elevada que la de les dones (781 euros), una bretxa de gènere que el nou sistema pretén posar fi. De fet, amb l’objectiu de deixar de penalitzar la carrera professional de les dones, que en moltes ocasions té més interrupcions, els buits de cotització es compensaran amb el 100% de la base mínima els primers quatre anys i amb el 50% de la base mínima a partir del mes 49.

Pensions per sobre de l’IPC

A partir d’ara, els pensionistes veuran com incrementen les pensions mínimes per sobre de l’IPC durant quatre anys. A més, s’imposa una quota de solidaritat per als salaris més alts que quedin per sobre de la base màxima, és a dir, de 4.500 euros. La mesura es desplegarà gradualment, partint de quotes del voltant de l’1% el 2025, fins a assolir valors del 6% el 2045.

A banda, la reforma incorpora increments de les bases de cotitzacions a la Seguretat Social des del 2023 (+0,6%) que es van incrementant gradualment fins al 2029 (+1,2%).

UGT i CCOO, a favor de la reforma

Des dels sindicats majoritaris (UGT i CCOO) aplaudeixen la reforma de les pensions, que arribarà al Congrés a finals de mes. La secretaria comarcal de la UGT al Vallès Occidental, Ester Espigaré, la qualifica de “necessària” i “justa”. “Ha sigut un procés llarg, però estem satisfets dels acords en què he arribat. La reforma assegura el sistema de pensions fins, com a mínim, l’any 2050. És una gran notícia”, exposa.

Per la seva banda, el secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental, Ivan Ramos, també celebra la reforma del sistema i posa èmfasi en les millores en les pensions mínimes. “Hem aconseguit que les pensions mínimes s’acostin al 60% del salari mitjà i que augmentin les bases màximes de cotització”, apunta.