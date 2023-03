Sabadell Sardanista celebra el seu 76è aniversari

Sabadell i el món de la sardana estan d’enhorabona. I és que, aquest diumenge, l’entitat Sabadell Sardanista ha celebrat els seus 76 anys d’existència. Una llarga trajectòria a la ciutat, des de 1947, que s’ha recordat durant la cerimònia de celebració. Un acte, en el que com és tradició, també s’ha realitzat una ofrena floral pel 14è aniversari del Monument a la Sardana.

L’ofrena

L’acte, presidit per Francesc Manaut, president de Sabadell Sardanista, ha arrencat amb l’ofrena floral. Moment en que Manaut ha dirigit unes paraules al públic present. Durant la seva intervenció ha recordat com es va aconseguir l’espai per fer el monument i també la seva col·locació l’any 2009. Fet que ha agraït a l’Ajuntament. “En aquests 76 anys hem fet molta i molt bona feina ajudant a que Sabadell sigui una ciutat de referència al món sardanista”, ha expressat també. Un dels grans agraïments, sobretot, ha estat pels socis de l’entitat: “Si no hi hagués gent als nostres actes no podríem existir, els hi debem molt”.

A continuació s’ha realitzat una exhibició a càrrec dels corsetitstes del Centre Cívic de Can Rull i, més endavant, una doble ballada amb les cobles Mongrins i la Jovenívola de Sabadell. Acte que s’ha rematat amb una rifa i un petit refrigeri.

Cerca d’espai

Un dels altres temes esmentats ha estat la porxada, espai amb teulada per poder actuar en cas de pluja. Una necessitat que Sabadell Sardanista porta temps solicitant a l’Ajuntament. “Fa molts anys que anem al darrera, esperem que es materialitzi aviat, però no tenim novetats”, ha comentat Manaut. Des del consistori tampoc han defugit el tema. En paraules del regidor de cultura, Carles de la Rosa– present a l’acte-, han assegurat que “estem treballant per trobar una porxada que s’adeqüi a les vostres necessitats”.

La cerimònia de celebració ha comptat amb una gran presència de públic, que ha pogut gaudir l’ofrena floral, d’una doble ballada de cobles, i la posterior rifa.