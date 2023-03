600 alumnes ja saben què era el TOP

La Fundació Bosch i Cardellach i Comissions Obreres han posat en marxa un projecte divulgatiu per donar a conèixer què va ser el Tribunal d’Ordre Públic (TOP) a les escoles. Fins ara, més de 600 alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat han vist l’exposició de què consta el projecte, i el mes d’abril es podrà veure al centre cívic de la Concòrdia i, el maig, al de Gràcia. La mostra identifica i homenatja les persones represaliades per aquest organisme de repressió franquista que va funcionar des del 1963 al 1977. A Sabadell, un dels feus del moviment obrer antifranquista del país, el TOP va sentenciar 134 persones, algunes d’elles dues, tres o quatre vegades, per la qual cosa es van comptabilitzar 154 persones, segons els organitzadors de l’exposició. Els delictes polítics van ser majoritaris (90%).

La directora de la Fundació Bosch i Cardellach, Glòria Dalmau, explica que “no volíem fer una publicació que no llegís ningú, sinó que fos divulgativa”. Ella mateixa participa en les sessions que es fan a les escoles, i assegura que quan expliquen als estudiants que “el 55% de la gent que van sentenciar al TOP tenia entre 17 i 26 anys”, se senten identificats i mostren “cares de sorpresa; presten molta atenció”.

Una gran quantitat de persones sentenciades pel Tribunal provenien del sud d’Espanya, concretament de Granada. Dalmau afegeix que “la repressió franquista era tan forta que no els donaven feina perquè eren republicans, i agafaven el que tenien i marxaven a llocs amb indústria, com Madrid, el País Basc o Catalunya. En la majoria de casos es tractava d’homes, perquè les dones es casaven i deixaven de treballar”.

Tant l’exposició com un petit llibre editat el desembre de 2021 expliquen l’origen del TOP, les protestes i els moviments veïnals que hi havia a la ciutat, apunta el nom de les persones sentenciades, les condemnes i els advocats defensors. També s’analitza el barri d’origen dels condemnats, i es reflecteix que la majoria eren del nord, així com que la meitat eren obrers i estaven afiliats a Comissions Obreres.