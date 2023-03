Eleccions massa aviat?

[Per Josep Mercadé, periodista]

Tots tenim assumit que les eleccions són cada quatre anys. Teòricament, en aquest període s’ha de poder veure el resultat de la gestió feta pels nostres representants. Per tant, és el moment d’avaluar la feina feta a les diferents instàncies de govern. A l’àmbit local, aquest termini és més estricte, ja que els ajuntaments no estan subjectes a l’avançament electoral. El que sí que pot passar és un relleu a l’alcaldia i al govern per no disposar de majoria o per haver perdut la confiança.

A les administracions central i autonòmica, quan un president de govern ja no pot aguantar més la pressió de la resta de forces polítiques, sempre hi ha l’opció de convocar eleccions abans del que tocarien. No obstant això, també es pot produir un relleu a la presidència motivat pel triomf d’una moció de censura. Precisament, aquest dimarts, es debatrà a Madrid la que ha presentat Vox, tot i que, en principi, no tindrà cap efecte a la majoria de govern.

Així doncs, el pròxim 28 de maig, puntuals a la cita de cada quatre anys, torna tocar eleccions municipals. Aquesta vegada agafen una mica per sorpresa tothom. Crec que aquest ha estat un mandat que el podríem qualificar d’estrany. La pandèmia ha marcat, i molt, aquest període de govern als municipis. Inevitablement, ha condicionat una part de l’activitat, com ho ha fet a la resta d’administracions. A Catalunya podem afegir la ressaca de l’1 d’octubre del 2017, tot i que a la vida municipal els efectes no siguin tan evidents, encara que també hi han deixat empremta.

Aquests factors poden contribuir que l’examen electoral del pròxim 28 de maig tingui molts més interrogants del que seria desitjable. D’altra banda, la desafecció general respecte als polítics s’està fent prou evident. En el panorama independentista, el desencís és notable. Ho posen de manifest les dificultats a l’hora de muntar candidatures. Més que mai en aquesta convocatòria funcionaran les marques blanques dels partits per tal de poder disposar de gent sense afiliació a les candidatures sota el paraigua d’un determinat partit polític.

En aquest panorama, doncs, la majoria d’ajuntaments intenten recuperar el temps perdut per la pandèmia. Duen a terme el màxim nombre d’accions possibles i executen un munt de projectes per fer-los visibles aquest mes de maig i poder superar així l’examen del 28M. Podríem concloure que el mandat municipal s’ha fet curt i que a tots els ajuntaments els ha mancat el temps de la pandèmia. Veurem com condiciona això els resultats.