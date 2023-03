Sabadell acull per primer cop un congrés internacional sobre el pa

Els propers dies 6, 7 i 8 de maig Fira Sabadell acull el 3er congrés internacional Sabadell-Barcelona Kapital Pa. Es tracta d’un esdeveniment professional que té l’objectiu de promoure, difondre i donar a conèixer les millors elaboracions de pa, pastisseria i pizzeria. Una de les activitats més destacades serà el programa de demostracions i ponències tècniques a càrrec de reconeguts mestres forners, pastissers i pizzers, que fomentaran l’intercanvi de coneixements amb els visitants, les seves tècniques, receptes i el resultat de les seves recerques.

La tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament econòmic i Impuls administratiu, Montse González, va comentar durant la presentació de la 3a edició de l’esdeveniment el passat dimarts que “per Sabadell és una molt bona notícia acollir un congrés internacional”. Per la seva banda, el regidor responsable del programa de Projecció de la Ciutat i Turisme, Lluís Matas, va expressar la seva satisfacció perquè “passin coses” com el congrés: “Activitats que generen economia i riquesa per a la ciutat i refermen la nostra capitalitat”.

Per part de l’entitat organitzadors, el fundador de Panàtics, Eduard Verdaguer, va fer esment a la possibilitat d’instaurar el congrés a Sabadell de manera estable amb un periodicitat bianual. “Destaca la vessant social del congrés que organitzem, ja que els excedents de la producció de les jornades va destinada a entitats socials, com Creu Roja”, va comentar. I Albert Craus, director de Panàtics, va destacar la “bona entesa i la col·laboració” que hi ha hagut amb l’Ajuntament per portar a Sabadell aquest congrés internacional. “Esperem la presència de mestres forners de França, Itàlia, Bèlgica i Portugal, i segurament se n’afegiran d’altres països”, va assenyalar.

Adreçat a professionals

El Sabadell-Barcelona Kapital Pa és un congrés adreçat a personal professional del sector flequer, amb la intenció d’arribar i promoure noves generacions de forners, pastissers i pizzers que posen en valor l’esport i la vida sana. Aquestes jornades, així com la resta d’activitats programades, seran d’accés gratuït per a professionals mitjançant l’obtenció de la corresponent invitació que les empreses i patrocinadors facilitaran.

El congrés té com a objectiu convertir-se en la millor plataforma comercial i d’intercanvis tecnològics i de coneixements de les indústries dels sectors. Pretén també ser un aparador per a escoles i centres de formació de flequeria i pastisseria. El certamen, organitzat per Panàtics, s’ha celebrat anteriorment en dues ocasions en els espais de l’Estació del Nord de Barcelona. L’èxit va portar l’equip organitzador a buscar un espai com el de Fira Sabadell per donar cabuda a un major nombre d’expositors, obradors, empreses i professionals del sector.

La plataforma Panàtics va néixer l’any 2012 per posar en valor la feina dels i les forneres artesanes de l’estat. Ja durant 2014 va organitzar La ruta del bon pa de Barcelona, una iniciativa per conèixer els millors forns artesans de la ciutat i que es va anar ampliant fins a assolir “La ruta espanyola del bon pa” el 2018. Va ser el mateix any que va néixer el primer congrés.

Un dels elements que caracteritza aquesta plataforma és l’Obra Social Ernest Verdaguer de Panàtics, la vessant solidària gràcies a la qual tots els productes elaborats durant els dies del congrés es donaran a diverses entitats benèfiques i menjadors socials.