Veïns i comerciants exigeixen desviar el trànsit de l’avinguda d’Estrasburg

Els veïns i comerciants de Can Llong demanen reduir l’abudant trànsit de l’avinguda d’Estrasburg. L’opció que suggereixen és la construcció de la Ronda Nord i l’ampliació de la xarxa de transport públic. També defensen que fan falta places d’aparcament i un millor sistema per a la distribució de mercaderies als comerços de la zona.

“La ronda Nord permetria desviar el trànsit de vehicles”

El gerent del restaurant Los Ramones, Jonatan Ramon, considera que l’excés de trànsit a l’avinguda Estrasburg perjudica els comerços del barri de Can Llong: “La majoria de gent utilitza la via per anar cap a l’autopista i ningú es para aquí”, lamenta. A això se li afegeix la manca d’aparcament a la zona, segons el restaurador. Per solucionar aquests “obstacles”, Ramon proposa la construcció de la ronda Nord per desviar el trànsit i la instauració d’una zona blava per afavorir la rotació de vehicles.

“Els camions no poden distribuir mercaderies”

El propietari de Carnisseries Montenegro, Andrés Montenegro, assegura que el principal problema que hi ha a l’avinguda Estrasburg és la dificultat que tenen els camions per entregar les mercaderies als comerços de la zona. “Hi ha poques zones de càrrega i descàrrega, i molts cops els camioners es veuen obligats a aparcar en doble fila, la qual cosa genera un caos circulatori. S’ha de pensar bé com solucionem el problema”, assegura.

“No ens mereixem una autopista urbana al barri”

Rafa Lorente, veí del barri de Can Llong, proposa “enfortir” el transport públic per reduir el pas de vehicles per l’avinguda. A la vegada, es mostra favorable a la ronda Nord: “Serviria perquè sobretot els veïns de Castellar no haguessin de venir per aquí”, indica. Lorente reconeix que l’elevat trànsit actual provoca “incomoditats” als veïns. “Hi ha molta contaminació acústica i ambiental. No ens mereixem tenir una autopista urbana al costat de casa”, assevera.

“No hi ha places d’aparcament suficients”

Per la seva banda, José Antonio Doblas, també veí del barri, posa èmfasi en la necessitat de crear noves places d’aparcament i que algunes d’elles estiguin destinades als veïns, en format zona verda. En aquest sentit, Doblas aplaudeix les obres de reforma de la llosa de ciment de la ronda Oest, entre Can Llong i Castellarnau, on es faran 50 places d’aparcament. “Són necessàries; els veïns hem de donar moltes voltes per aparcar”, remarca.