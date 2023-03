La flama del Cebafoc torna a il·luminar Sabadell

Els carrers de Sabadell s’han tornat a omplir de foc i flama aquest dissabte. El motiu ha estat la novena edició del Cebafoc, la gran festa del foc de les colles de diables de la ciutat. Esdeveniment que enguany ha estat organitzat per les Bruixes del Nord, els Sentinelles d’Arkëmis, les Forques de Can Deu i els Diables de la Creu Alta. A més a més de les colles sabadellenques, també s’han pogut observar entitats convidades com és el cas de la colla de Reus o els Tronats del Tabal, de Rubí, entre altres.

Així doncs, la jornada s’ha caracteritzat pel so dels timbals, la pólvora, els balls de les bèsties i dels diables. Els plats forts, però, han arribat a mitja tarda amb la invocació de la ceba de foc, l’encesa i correfoc multitudinari. Uns esdeveniments que han arrencat a la plaça de les Dones del tèxtil des d’on s’han dirigit a la plaça de Sant Roc i a l’Ajuntament.

Gran participació

Des d’una de les entitats organitzadores, els Diables de La Creu Alta, han valorat molt positivament l’edició d’enguany. “Aquest any s’ha centrat quasi tot en un sol dia, ho hem agafat amb moltes ganes perquè després de la covid només hi va haver dues colles organitzant i aquest any han estat més”, ha explicat la seva cap de colla, Marta Goméz. La participació de la gent també ha estat un afegit, ja que en tota la jornada s’ha vist un públic molt engrescat. “Ens hem trobat la plaça molt plena i hem notat una gran participació en totes les activitats, sobretot d’infants i joves”, ha destacat Gómez. Finalment, ha reivindicat la tasca de la cultura popular per fer i mantenir jornades com les que representa el Cebafoc.

Després de les últimes restes de pólvora i d’il·luminar la plaça, les colles han desfilat fins a la plaça del Gas. El punt final a la novena edició del Cebafoc l’han posat les actuacions musicals d’Al Quadrat i Lo Puto Cat.