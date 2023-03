La festa Holi tenyeix de color i alegria Sabadell

Ja fa uns dies que la primavera va arribar a Sabadell. Amb dies més clars, temperatures càlides i més presència del sol. Tot i això, encara faltava alguna cosa per acabar de donar-li la benvinguda. I això no era altra cosa que la festa Holi. Enguany la tradicional festivitat d’origen hindú ha tornat a celebrar-se, ja sense restriccions, per omplir de colors i alegria el recinte de l’amfiteatre del Parc Catalunya.

Dansa Bollywood

Així doncs, des de les 11 h del matí, centenars de persones amb samarretes blanques s’han anat concentrant a l’espai i han anat adquirint els típics i essencials paquetets amb pols de colors. Per amenitzar la cita i acostar la cultura índia als sabadellencs s’ha pogut gaudir de música del país asiàtic i balls de dansa Bollywood. Entre els participants hem pogut veure el Centre Asana (Sabadell), Bollywood Igualada, Sweet India (Vilanova del Camí) i Din Tak (Barcelona). Un moment molt divertit on el públic també ha pogut aprendre les coreografies dels balls.

Esclat de color

El que tothom esperava, però, era el moment de llançar els colors. Un instant que ha arribat després d’un compte enrere i que ha submergit el mar de samarretes blanques en un món de color. Tot tenyint l’espai de l’amfiteatre. A continuació ha tornat la música i la gent ha reprès els balls. Sobretot els membres de la comunitat índia presents, però també molts dels sabadellencs apassionats per la cultura del país asiàtic.

Barreja de cultures

La cita, que ha celebrat la seva tretzena edició ha estat organitzada per l’Associació Catalana de Bollywood i l’Ajuntament. “La idea és que tothom pugui conèixer la cultura i la festa de la comunitat hindú”, ha explicat Sònia Esplugues, presidenta de l’Associació. La festa d’enguany ha recuperat la normalitat postpandèmia, fet que s’ha notat en la presència de públic i que ha destacat Esplugues: “Calculem entre vuit i deu mil persones, estem contents perquè veiem com a poc a poc estem recuperant la xifra habitual de sempre. L’any passat va ser amb aforament limitat, però avui ja és complet i és una festa total”.

Per la presidenta de l’Associació, la festivitat és una mostra de la barreja de cultures. “La cultura índia crec que té molta varietat i és atractiva pels occidentals. Tenen una altra filosofia de vida i és bonic poder transmetre-la perquè al final veus que som més iguals del que creiem”, ha explicat.

Aquesta unió cultural s’ha viscut amb alegria entre els participants. Per en Madhur, nascut a l’Índia, sempre és una ocasió molt especial: “Em permet recordar els meus orígens i m’acosta a la meva terra. És molt bonic veure com la nostra cultura arriba a tanta gent”. D’altres com l’Aurora ja fa anys que són habituals a la festa: “Farà uns 4 anys que venim i sempre és una explosió de positivitat i color. Ens serveix per recarregar les piles anímiques”. També hem trobat el cas del petit Martí, qui ha assistit per primer cop: “M’agraden molt els colors i és impressionant veure’n tants de cop”, ha comentat.

L’Holi, també conegut com la Festa dels Colors, és una tradicional festa religiosa hindú que s’ha tornat molt popular arreu del món. Aquesta festivitat també té un altre significat cultural: és la festa en què cada persona es pot alliberar dels errors del passat, oblidar i perdonar. Una bona mostra, doncs, de donar la benvinguda a la primavera amb alegria i color.