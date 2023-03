La sabadellenca Ariadna Urroz, nova secretària general de la JNC

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) ha escollit com a secretària general la sabadellenca Ariadna Urroz en el XXIIè Congrés celebrat aquest passat cap de setmana a Calella (Maresme). Urroz arriba al càrrec després d’onze anys militant a la formació juvenil, on va començar a involucrar-se en política des de la seva ciutat, Sabadell. Nascuda el 1994, és advocada especialitzada en dret sanitari i treballa en una consultora multinacional.

Es tracta del càrrec de màxima responsabilitat dintre de la formació juvenil, i Urroz hi arriba després d’haver tingut diverses responsabilitats prèvies. Militant de la JNC des del 2012, primer va ser cap local de l’agrupació sabadellenca, després comarcal i, posteriorment, ha format part de la direcció nacional de l’organització amb Judith Toronjo i, fins ara, amb Álvaro Clapés. Urroz inicia un mandat de dos anys amb el qual tancarà la seva etapa a la JNC quan tingui 30 anys, si no hi ha cap imprevist que precipiti abans la seva sortida.

Voluntat d’involucrar els joves

L’equip que lidera Urroz a partir d’ara vol interpel·lar els joves perquè s’involucrin en la política i tractar els temes que els preocupen. “La nostra obligació és poder interpel·lar els joves per oferir un futur ple d’esperances i no d’incerteses, que és el que vivim avui”, assegura. La sabadellenca és conscient que l’espai juntaire viu un “context políticament complicat des del 2017”, de desànim i desmobilització, que obliga a repensar el seu paper per “prioritzar l’activisme polític i la formació pels joves per ser més visibles, més enllà d’aprovar posicionaments polítics que no tenen recorregut a l’estar a l’oposició”. Des del punt de vista nacional, la nova secretària general reclama tenir un “paper revulsiu i ser inconformistes per aconseguir la llibertat del país”.

Entre els temes la JNC vol posar en agenda hi ha l’emancipació i l’ocupació juvenil, “l’emergència lingüística” del català a les escoles i universitats, la crisi climàtica i la igualtat efectiva entre homes i dones. Tal com indica Ariadna Urroz, volen “posar temes damunt la taula que afecten els joves i trobar solucions sense que ens faci por dir la nostra”.

A part d’Urroz, hi ha un altre sabadellenc a la nova direcció de la JNC: Pau Argelaguet, que repeteix mandat, en aquest cas al capdavant de l’àrea d’Acció Interna. L’acte de cloenda del congrés en què es va nomenar Urroz va comptar amb la participació de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs; i el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.