Vuit bars i locals contra les violències masclistes a Sabadell

El Gremi Comarcal d’Hostaleria de Sabadell, el Balboa, el Llit, l’Incògnit, la Nit, el Musical, Sabadebidoo, Suau i el Morrosko. Són els vuit locals d’oci nocturn i bars que s’han adherit a la campanya A Sabadell, actuem per a un espai sense violències masclistes ni lgtbifòbiques. Aquests establiments atendran les persones que se sentin en perill o hagin patit alguna agresió i seguiran un protocol específic.

“No volem violències al carrer ni dins dels locals d’oci”, ha expressat Marta Morell, tinenta d’alcaldessa de Feminisme. És per això que s’han unit amb el sector privat per lluitar conjuntament contra aquestes violències. Els locals alhora estan en tràmit d’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci del Departament d’Interior.

Les persones podran demanar ajuda a la barra i els treballadors del local sabran com actuar: s’ha dut a terme una formació a pràcticament una trentena de persones perquè coneguin el protocol. Als locals adherits, es penjarà un cartell on s’anunciarà que si alguna persona se sent en perill, pot demanar ajuda.

Una de les creadores de la imatge de l’entitat Creación Positiva, Maria Luisa García, ha comentat que la imatge vol expressar “el compromís col·lectiu per a la sensibilització de les violències”. La constel·lació és una la unitat de la societat sabadellenca per erradicar tota mena de violències: “Hem d’actuar de forma conjunta”.

“Si la gent se sent segura, vindrà més als nostres locals”

Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, sosté que el sector vol “que la nit de Sabadell sigui més amable i respectuosa” i considera que “tothom hi surt guanyant”. “Si la gent se sent segura i feliç, vindrà més als bars i restaurants de Sabadell”, considera. Tot i que assegura que els hostalers de Sabadell no han hagut d’enfrontar-se recentment a una situació d’agressió, “el personal sempre ha ajudat en cas de necessitat”.