Els museus centren el debat electoral sobre cultura a Sabadell

La cultura ha obert la porta. El cicle de debats electorals organitzats per Sabadell Cercle d’Entitats, inaugurat dimecres a la tarda a la Fundació Bosch i Cardellach, va arrencar posant a sobre la taula diversos temes culturals, que representants dels grups municipals amb presència a l’Ajuntament van debatre. La taula va comptar amb la presència de Carles de la Rosa (PSC), Sílvia Renom (ERC), Oriol Rifé (Crida), Quim Carné (Junts), Josep Ache (Ciutadans) i Joan Carles Torres (En Comú Podem), amb la moderació del periodista Jordi de Arriba.

El debat, que va transcórrer plàcid, es va dividir en tres eixos. El primer bloc es va dedicar a les prioritats que ha de tenir el pla cultural a la ciutat, de manera que els representants van poder expressar en línies generals la situació cultural en què consideren que es troba Sabadell i cap a on ha de virar. En la declaració de principis van coincidir tots: hi ha talent, un teixit d’entitats ric i divers i patrimoni. En la gestió és on es van mostrar les diferències, amb més idees genèriques que propostes concretes, tot i que també n’hi va haver –tal com recollim a continuació–.

El segon eix temàtic es va centrar en la gestió dels museus municipals, el d’Art i el d’Història. La necessitat de potenciar-los va ser el primer consens, tot i que hi va haver disparitat d’opinions sobre reubicar-los o no. Tampoc no hi va haver unanimitat a l’hora de plantejar un museu del tèxtil. Abans del torn de preguntes, es va debatre sobre com ha de ser la relació entre les entitats i Ajuntament.

Què van dir els grups?

Carles de la Rosa, PSC

El regidor de Cultura va expressar que s’ha creat un “made in Sabadell, amb orgull de pertinència i connexió amb l’exterior”. Va reivindicar una gestió “permeable, amable, propera i dialogant, que no capitalitza”. Va exposar el projecte SBD ON per fer arribar la cultura als barris i la creació d’un sistema sectorial per a gestionar, a més de “l’aposta per la creació i la residència d’artistes”. Un anunci va ser la intenció de tenir un nou centre de creació d’art contemporani per a noves generacions. Sobre el museu del Tèxtil, va ressaltar que considera que ha d’anar lligat al d’Història. Va ressaltar que s’està posant fil a l’agulla al pla de museus, “una motxilla heretada”. Va defensar la línia de subvencions per potenciar les entitats i l’aplicació ‘Sincronitzats’ com a llegat.

Sílvia Renom, ERC

Una de les propostes va ser la creació d’un Consell Municipal de Cultura, que permetés optimitzar recursos, sotmetre projectes a valoració i impulsar-ne de llarga durada. “Les entitats sempre van per davant de les administracions. Val reduir i facilitar les gestions logístiques. Han de disposar de tot allò necessari”. A més, va defensar una actualització del pla de cultura i del pla de patrimoni i biblioteques i es va comprometre a buscar espais per a entitats. La representant republicana va expressar que els “museus municipals estan obsolets” i que cal corregir el deute amb els artistes locals.

Oriol Rifé, Crida

Entre les prioritats, que “la cultura sigui de tothom i per a tothom”, perquè arribi als sectors que es troben “amb més barreres”. Va lloar les entitats com a “autèntic capital” i va demanar cuidar-les: “tenim gegants en locals plens de pols i diables que mai han tingut un lloc”. En el bloc sobre museus, va demanar una actualització i aprofitar “espais morts que podrien ser expositius” i patrimoni. En la relació entre entitats i Ajuntaments, reclama “un sistema de convenis públic, transparent i fixe”. Va afegir que la llengua vehicular de la cultura a Sabadell ha de ser el català.

Quim Carné, Junts

Va ser molt explícit a l’hora d’expressar dues idees: un Conservatori nou al Centre, amb espai per a encabir-hi auditori; i un “museu de museus” ubicat al solar de de l’Eix Macià; és a dir, un gran equipament que aplegui els museus d’Història, Art i Tèxtil. Entre d’altres reclamacions, va destacar que cal incrementar “una mica el pressupost” i que calen més subvencions a les entitats. Per exemple, una línia per ajudar els escriptors. Va reclamar cuidar més la cultura popular.

Josep Ache, Ciutadans

Va ser el més crític amb la situació dels museus municipals: “Són un desastre”, va afirmar. En contraposició, va assegurar que no es treu partit del gran patrimoni artístic que aquests equipaments atresoren. “Tenim un fons d’obres molt important que no exposem. És greu, cruel”. Per altra banda, va instar a aprofitar “el paquet d’espais” de què disposa Sabadell. Va fer una crida a potenciar l’Institut Paleontològic i la Fundació Antoni de Montpalau, per exemple.

Joan Carles Torres, En Comú Podem

Va proposar “treballar la base cultural”, en etapes primerenques. Alguns exemples: reforçar el festival elPetit i tenir més incidència a barris i escoles. Sobre museus, va demanar millorar-ne les condicions i recuperar el Museu del Gas. I respecte al museu del Tèxtil, s’hi va mostrar a favor, tot i que creu que hauria de tenir una mirada més àmplia i contextual, incloent lluites sindicals o la capacitat d’acollida de Sabadell. També va posar a sobre la taula la creació d’una oficina de suport a entitats i vincular les subvencions a un compromís de retorn a la societat.