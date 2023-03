El tall de trànsit del carrer d’Alemanya durarà diversos dies

El tall de trànsit del carrer d’Alemanya durarà encara fins divendres, 31 de març, inclòs, segons la previsió. Es tracta d’una de les principals vies d’accés al Centre de la ciutat des de la zona oest, i l’afectació viària es troba en el tram entre el carrer del Sol i la Rambla. Les obres obliguen a buscar alternatives de pas pel trànsit rodat, com baixar tres carrers fins al de Duran i Sors per dirigir-se a la Rambla. El vianants poden seguir passant per aquest punt sense problemes.

L’afectació es produeix per obres de canalització de la xarxa elèctrica d’Endesa. Els veïns afectats pel tall de trànsit poden accedir als seus guals en sentit contrari des de la Rambla.

Les obres es fan a l’entrada del Vapor Pissit, actualment en rehabilitació estructural. L’Ajuntament està invertint prop d’un milió d’euros -amb 200.000 euros subvennció de la Generalitat- per conservar aquest edifici, protegit pel seu valor patrimonial. Es vol que la nau est tingui un estil com la de l’oest, que ja va viure el mateix procés anys enrere. Per això, s’actua tant en façana i finestres com en refer la teulada. De moment, no s’ha definit quin ús ha de tenir el Vapor Pissit, tot i les propostes per ubicar-hi un museu de la indústria tèxtil o oficines del consistori.