Les obres del Vapor Pissit no acabaran fins al primer trimestre del 2023

Les obres de rehabilitació del Vapor Pissit s’han endarrerit i no acabaran fins al primer trimestre de l’any que ve, segons la previsió actualitzada de l’Ajuntament. Això suposa que els treballs quedaran enllestits amb aproximadament quatre o cinc mesos de retard. Les obres van començar a principis de febrer i havien de durar vuit mesos, de manera que haurien d’haver acabat a finals d’octubre, però no és el cas. La inversió en aquesta obra és pràcticament d’1 milió d’euros, amb 200.000 euros de subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El consistori assegura que l’endarreriment es deu al fet que durant les últimes setmanes les empreses que fan les obres han tingut problemes de subministrament dels materials. Les obres consisteixen a rehabilitar la nau est de l’edifici, situat al carrer d’Alemanya, 4 (Centre), per deixar-la tal com està la que se situa a la banda oest, que ja es va viure aquest mateix procés fa anys. S’hi reparen les façanes i la coberta, que es troben en mal estat. El problema en el subministrament de materials ha comportat que el ritme de les obres s’hagi reduït a la mínima expressió en les darreres setmanes i, pràcticament, han quedat aturades en un moment en què la teulada ja estava retirada per fer-la nova i des del carrer es poden apreciar les encavallades de fusta que la sostenien.

Paral·lelament, es treballa en arrebossar les façanes, tant la que dona al pati interior com la que hi ha al carrer d’Alemanya. De cada façana s’eliminarà el cablejat fixat i les humitats, es repintaran les portes i es recuperaran els finestrals originals. El projecte de rehabilitació també inclou reconstruir el sanejament extern, les fusteries, les reixes i crear una nova rampa metàl·lica d’accés.

Sense ús definit

Tot i que es fan obres, no se sap encara què es farà amb aquest antic vapor propietat de l’Ajuntament i el Govern espera que s’acabi d’elaborar el Pla de Museus de la ciutat per determinar quina utilitat li dona. En diverses ocasions ha sonat com a possible espai per ubicar-hi oficines del consistori i, d’altra banda, l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil proposa que sigui la seu d’un futur museu del tèxtil.