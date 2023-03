L’Arenal Sound anuncia 31FAM, que acaba d’estrenar ‘Bona fe’

Els sabadellencs 31 FAM s’estrenaran a l’Arenal Sound, un dels festival de música més imporants de l’Estat, que se celebrarà a Borriana de l’1 al 6 d’agost. Comparteixen cartell amb artistes com Nicky Jam, Quevedo, Morad, Taburete, Danny Ocean i Álvaro de Luna. El seu concert serà el dia 5.

L’anunci arriba pocs dies després que 31 FAM hagi estrenat el seu quart àlbum, Bona fe, de la mà del segell Delirics, en què mesclen estils com el trap, dancehall, funk i R&B, però sempre sota el paraigües de la música urbana.

Fa només quatre anys que 31 FAM va publicar el seu primer àlbum ‘TR3TZE’ i en aquest temps s’ha convertit en un dels referents de la música urbana feta a Catalunya. En una entrevista amb l’ACN, Joey C afirma que Bona fe és “un àlbum de transició entre el que eren abans i el que ve”.

Els sis membres que formen el grup, Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA i Bandam, barregen estils (trap, dancehall, funk i R&B) a Bona fe i també idiomes: català, castellà i anglès. Com explica el segell discogràfic, aquest disc és un homenatge a la trajectòria estilística que fins ara ha definit a 31 FAM. Joey C assenyala que en aquest àlbum de transició han agafat coses velles que tenien i a partir d’allà han construït l’àlbum amb peces noves que “han anat sorgint de manera orgànica”.

Bandam, també en declaracions a l’ACN, explica que 31 FAM ja porta uns anys agafant embranzida. “Nosaltres ho donem tot i cada dia estem fent música i es tracta de plasmar tot el que hem après” en el nou àlbum.

Joey C afirma que a Bona fe s’han deixat anar musicalment i amb les lletres. “Han sortit coses que abans no hauríem fet o ens hauria fet por treure”. Destaca que els components de la banda “s’han sincerat bastant amb la música”.

Bandam opina que si t’agrada un grup, s’han de poder escoltar els nous treballs que fan. “Si faig el mateix durant 50 anys ja no té gràcia. La gràcia és que un artista pugui fluir sobre moltes bases i que la gent que els segueix els hi continui agradant”.

Lletres de ‘Bona Fe’

Pel que fa a les lletres, 31 FAM mostren a les seves cançons tots aquells sentiments, moments i experiències que viuen a diari com les relacions amoroses, la gestió emocional i anímica dels problemes inherents a la parella, les ganes de sortir de festa, la felicitat…

“Jo no m’encasello en res, visc la vida i la gent que em coneix ja ho sap”. Bandam diu que no pensa en allò que passarà, sinó el que va vivint i “el que passa, passa. Fem la música que ens agrada i tenim gent que ens ajuda per fer-ho i perquè al directe quedi increïble”. Afegeix que el seu públic se sent identificat amb les lletres perquè parlen de temes que els hi pot passar a molta gent com enamorar-se.

“Cadascú canta com se sent còmode”, diu Bandam. “Jo puc parlar català, però sempre he escoltat música en castellà i em sento còmode cantant en castellà”, assenyala.