Gumen duplica els menús per a escoles i empreses

L’empresa de càtering sabadellenca Gumen, amb 25 anys d’activitat, ha passat de servir 3.000 menús a escoles a servir-ne més de 6.000, en només dos anys. Els menús per a les empreses també han augmentat exponencialment aquest 2023. Després d’una etapa difícil per l’arribada de la pandèmia, la companyia, dirigida per la família Gutiérrez, agafa velocitat de creuer.

“Com a pime no podem competir amb les multinacionals anant a costos, però sí que podem oferir més qualitat en els àpats i un servei més proper”, explica el soci i gerent de Gumen, Álex Gutiérrez, membre de la segona generació. L’empresa aposta per un tipus de cuina tradicional basada en la dieta mediterrània i elabora els menús el mateix dia en què se serveixen. “Això requereix un engranatge complex, però tenim un sistema d’automatització que ens ajuda a decidir quins productes hem de comprar en funció del dia, abans de saber quants menús haurem de fer. És obvi que el menjar cuinat el mateix dia és molt més bo i aquí és on ens diferenciem”, apunta Gutiérrez.

La majoria de clients de Gumen, siguin escoles o empreses, són de la província de Barcelona, amb el Vallès com a zona més predominant. “D’una banda, volem acabar amb el tabú que hi havia amb els càterings a les escoles. Considerem que estem revolucionant el sector. I, de l’altra, volem ser una ajuda a les empreses oferint menús per dinar als seus treballadors”, afirma el gerent de la companyia.

Un creixement controlat

De cara els pròxims anys, la companyia, que compta amb una plantilla de 115 treballadors, pretén invertir en “qualitat, optimització i sostenibilitat”. “Ara mateix estem en un punt d’equilibri, és a dir, de creixement controlat. Així i tot, sabem que no podem aturar-nos”, remarca Álex Gutiérrez. En aquest sentit, un dels aspectes que més preocupa a l’empresa és la inflació: “Els costos han augmentat molt i ens hem vist obligats a repercutir-ne una part en els nostres menús. Això ens dol, però ens hi hem vist obligats”, lamenta.

No obstant això, des de Gumen hi ha optimisme en què els preus es vagin moderant a poc a poc a mitjà termini. “Aviat hi haurà més estabilitat en el mercat i això ens beneficiarà. Tanmateix, tenim molt clara quina ha de ser a partir d’ara la nostra línia a seguir més enllà dels factors externs que no podem controlar”, conclou Álex Gutiérrez.