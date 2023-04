La nova moda de les ‘tiny house’ provinent dels Estats Units arriba a Sabadell

En els darrers anys, s’ha posat de moda un moviment arquitectònic i social, anomenat Tiny House, que està a favor de viure en casetes petites i senzilles sobre rodes. Es tracta d’un model de vida basat en la sostenibilitat sense perdre les comoditats d’una llar tradicional.

A Sabadell hi ha una empresa emergent, situada al polígon industrial Sud-oest, que es dedica al disseny, fabricació i comercialització d’aquest tipus de casetes. Es diu Noma Tiny House, creada el 2018, i disposa de clients d’arreu de l’Estat, ja siguin particulars o bé càmpings. De fet, l’ús de les tiny house és molt ampli: “Hi ha persones que compren un terreny i utilitzen les nostres casetes com a primera llar. D’altres, les usen com a segon habitatge, sobretot per anar de vacances a qualsevol lloc. I també tenim la venda directa a càmpings”, exposa la directora tècnica de Noma Tiny House, Inés Romero.

Bé moble

En aquest sentit, cal tenir present que les casetes de la companyia no són considerades un bé immoble, és a dir, no són habitatges, segons la llei. “Compleixen la mateixa funció que les autocaravanes, però considerem que les nostres casetes poden ser perfectament una llar. I la millor part que pots transportar-les i viure allà on vulguis”, assegura el cap de producció de la companyia, Nomi Lindez, qui es mostra convençut que l’auge del moviment Tiny House es mantindrà en el futur. “És una manera de potenciar un estil de vida connectat amb la naturalesa i de deixar enrere una vida materialista, així com reduir l’empremta ecològica que generem al viure”, exposa Lindez.

Noma Tiny House, que compta amb una plantilla de 15 treballadors, disposa de casetes per a particulars i professionals de diferents models segons la grandària i els acabats, amb un cost a partir dels 30.000 euros. L’any 2022, la companyia va batre el seu rècord de facturació: va vendre més de 20 casetes, més del doble que el 2021. “Va ser un any molt bo. El motiu de l’augment de vendes va ser sobretot la nostra entrada en càmpings. Estan veient que amb les nostres casetes guanyen més rendibilitat que amb els bungalous”, detalla Inés Romero.

De cara aquest any, la intenció de Noma Tiny House és multiplicar per quatre les vendes de l’any anterior. “Volem aprofitar l’auge actual del moviment Tiny House i ens volem fer forts en el sector dels càmpings. Hem demostrat que un model de vida més sostenible és possible”, conclou Romero.